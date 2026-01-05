台股大漲逾600點創高進逼3萬點！ 台積電飆1650新天價
【緯來新聞網】台積電 ADR 上週五大漲逾 5％，多頭氣勢延燒至台股，激勵大盤今（5）日強勢開高，以 29,779 點開出，盤中一度大漲超過 550 點，最高觸及 29,968 點，再創歷史新高，劍指 3 萬點整數關卡。
（圖／Artlist）
權值股持續扮演資金焦點。台積電傳出已和客戶溝通，從2026年至2029年將連續四4年調升先進製程報價，2026年新報價從元旦起生效，台積電（2330）盤中大漲90 元至 1,685 元，改寫歷史新天價；聯發科（2454）同步走揚，最高來到 1,515 元；鴻海（2317）上漲 4 元至 236 元；台達電（2308）上漲 10 元，重返千元關卡。記憶體族群也同步噴發，華邦電（2344）勁揚至 94.9 元，漲幅 4.4％，力積電（6770）大漲至 44.1 元。
後續觀察重點，除了國際消費電子展（CES）題材發酵，台股上市櫃公司將陸續公布 2025 年營收，美股財報季也將展開，而 15 日台積電法說會更被視為關鍵指標，市場普遍抱持審慎樂觀態度，靜待公司釋出最新展望。
