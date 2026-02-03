台股大漲 新台幣早盤貶破31.6元後回升

▲新台幣兌美元今（3）日開貶破31.6元後，隨著台股翻升。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美元指數站穩97，一度來到97.73，目前回落到97.48附近，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，新台幣兌美元今（3）日一開盤貶破31.6元，但隨著台股大漲，新台幣也翻升，來到31.58元。

美國ISM製造業PMI創3年多新高，美股走揚，台股今日早盤也大漲，美元指數一度衝上97.73，目前小幅拉回至97.5附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元升貶互見，今日早盤從155.64回到155.39，韓元兌美元也從1454.56回升至1446.2，離岸人民幣兌美元也從6.9436回升至6.937。

至於新台幣兌美元今日早盤以31.61元、貶值2分開出，不過，由於台股大漲，加上美元有稍回落，新台幣再翻升來到31.58元，升值1分，目前在31.58元盤整。

