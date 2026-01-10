台股大漲 晶圓龍頭大廠法說加溫紅包行情
[NOWnews今日新聞] 台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後，週五出現小幅回檔，指數小跌71.59點，跌幅-0.24%，指數收在30288.96點，依舊站穩3萬點大關之上；本週台股大漲939.15點，週線連3紅，漲幅3.2%，平均日均量大增至7799.57億元。
本週三大法人僅有自營商站在買方，連續第7週買超188.99億元，外資與投信雙雙站在調節方，外資賣超418.69億元，投信連續3週減持217.16億元，三大法人合計賣超446.86億元。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠15日將舉辦法說會，市場樂觀預期，且2奈米級製程已於2025年第四季如期進入量產階段，成為晶圓龍頭大廠首度導入環繞式閘極(GAA)奈米片電晶體之先進節點，預計今年下半年將推出效能強化版N2P，以及導入Super Power Rail(SPR)背面供電的A16製程，鎖定高功耗密度、複雜供電需求的AI與HPC晶片。市場預估在2、3、5奈米製程量產與產能持續滿載之下，2024年至2029年晶圓龍頭大廠AI相關收入年的複合成長率預估將達60%之多。
郭明玉表示，看好AI驅動半導體與記憶體需求爆發，全球市場規模逼近1兆美元，年增幅達26.3%，其中記憶體半導體是主要成長動力，帶動晶圓龍頭大廠先進製程擴產、台廠科技供應鏈企業獲利強勁，未來估值擴張空間看升。
隨著指數站上3萬點大關，且蛇年封關正式進入倒數一個月，市場期待能有個豐厚的紅包行情，郭明玉分析，統計15年來各月份台股表現，以1、2月為台股漲勢最強勁的兩個月分，平均約有2%的中位數漲幅，且在聖誕與新年假期後法人資金歸隊，外資流動更為正面，搭配月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利延續2026年以來的多頭氣勢，惟須提防短線正乖離的震盪，建議趁修正乖離拉回整理時逢低布局，可聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL/PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊，非電族群宜鎖定特用化學、軍工、機械零組件、金融保險等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
善用AI的超級人類將出現 專家：搶下未來主動權，機會只有這幾年
2年查獲16件「進口牡蠣冒充國貨」 秘密客、科學鑑定揪出不法
等看診不再只能滑手機 北榮聯手Hami書城免費閱讀
其他人也在看
猛飆漲停又重摔！這2檔入列處置股 國家隊砸2.8億買這記憶體、撿彩晶7675張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收30,288.96點，跌71.59點或0.24%。八大公股昨日買超44.99億元，其買超前十大個股，包括6檔電子股、3...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
熱門股／台積電 CoPoS試產 帶飛台廠13供應鏈
隨著 AI 晶片正式進入 NVIDIA 的 Rubin 世代，單一封裝內需整合更多運算核心與高頻寬記憶體（HBM），現行的 CoWoS 技術已面臨物理極限。由於 12 吋圓形晶圓邊緣利用率偏低，加上光罩尺寸限制導致的拼接誤差，不僅影響良率，更推升了生產成本。為了突破瓶頸，全球晶圓代工龍頭 台積電（2330） 正加速推進 CoPoS（面板級封裝） 技術，將矽中介層轉向大型「方形面板」，使面積利用率大幅提升至約 81%，藉此拉升產能效率並支援更大尺寸的 AI 與 HPC 模組。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
半導體再掀瘋狂行情！台股牛市不只台積電 資金都流向它們
台股半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻帶旺台股，激勵股債ETF今年以來申購買氣大增，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，受惠去年12月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
台積電攻略2／不是「不能買」是「不能亂買」 杜金龍公開兩段式操作策略
台積電在2026年火力全開，一度攻上1,705元天價，市場熱度爆表，真的可以任何價位都無腦多？台股老先覺杜金龍提醒，不是「不能買」，而是「不能亂買」，他在《錢鏡你家》節目中提到，台積電長線基本面沒有問題，但短線已進入高檔震盪區，反而要適度降低持股，銀彈要這樣打才不容易受傷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
衛星概念PCB逆勢噴！華通爆9萬張大量漲停 分析師這樣看
衛星概念PCB股華通（2313）今（9）日股價表現相當強勢，更挾帶9萬張大量在盤中飆上漲停，再度創下高價。啟發投顧分析師郭憲政指出，記憶體族群被關禁閉後資金流入題材股，華通本身雖創高，不過上檔還有機會，然短線創高不急追，若拉回至百元左右可適度留意。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電年營收3.8兆寫史上最強！上月3350億元卻「月減2.5%」 股民驚喊慘了：不是產能爆發？
晶圓代工龍頭「權王」台積電今（9日）收盤公布去年12月營收，為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%，雖然去年全年營收約新台幣3.8兆元，首度破3兆元，年增31.6%，創年度營收歷史新高，但股民看營收月減，哭喊「慘了」、「不是產能爆發」、「尾盤有人先偷看，直接跑喔」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
三大法人玩隔日冲？「這檔」爆量挫半根遭外資、自營商聯手下殺 網哀：就說不能買
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收盤30,360.55點，跌74.92點，跌幅0.25%，三大法人合計賣超116.04億元，觀察今日三大法人賣超個股前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電斥資1.79億美元取得美國廠第二塊地 占地365公頃約半個竹科
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）敲定位於美國亞利桑那第二塊建廠用地了！台積電今（8）日公告美國子公司TSMC Arizona斥資逾1.7925億美元（約新台幣逾56.55億元）向亞利桑那州州政府取得新土地，面積達365.2651萬平方公尺（約365.2651公頃），接近新竹科學園區面積的一半，再加上自由時報 ・ 1 天前 ・ 31
記憶體慘摔！旺宏拉5漲停後暴跌近8%炸443億成交額 「這面板股」連2跌13%噴量46萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導近日飆漲的記憶體及面板族群今（9）日全面走跌，台股大盤也收黑，終場下跌71.59點，跌幅0.24%，加權指數來到30288.96點，成...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 9
記憶體狂漲不止！「企業級SSD」報價飆100% 龍頭大廠上衝12.8％刷新高
[FTNN新聞網]財經中心/綜合報導美國股市周五（9日）標普500指數收盤再創歷史新高，四大指數全面收紅。科技媒體《Tom'sHardware》引述野村證券報告指出，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
買錯這檔註定輸！不敗教主揭「低本益比」陷阱 散戶搶著進場全變韭菜
晶圓代工二哥聯電（2303）近日股價強勢起飛，昨（7）日更一度亮燈漲停，吸引無數散戶目光。然而，今（8）日開高後隨即拉回整理，爆出大量。對此，知名理財專家「不敗教主」陳重銘在社群平台發出示警，直言今日的高點爆大量絕非吉兆，很可能是「大人（主力大戶）在出脫倒貨」，呼籲投資人冷靜，別被表面的便宜股價給騙了！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
獲利連7季下滑 現在人不喝星巴克了？專家揭4大考驗
全球連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）面臨挑戰，獲利已連續七季下修，市場直覺認為，是否消費者已不再選擇星巴克？財經專家、股人阿勳在臉書撰文指出，若進一步拆解財務數據，實際情況與表面印象有所不同。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
【新股賺紅包1】年終紅包10萬自己賺！10檔新股3大股市名師最看好長廣、大東電
2026年一開春，新股抽籤（IPO申購）市場熱度升溫，年初已有約10檔新股陸續開放申購，吸引不少投資人搶進「自己賺年終紅包」。《Yahoo股市》專訪三大股市名師，選出心目中最佳新股黑馬，比對重疊標的發現，長廣（7795）、大東電（1623）最獲分析師青睞，其中長廣預估抽中1張上看13.7萬元，原因也同步出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
六金控去年獲利 創歷史新高
13家上市金控2025年前11月稅後純益達5,309.46億元，目前已公布12月自結獲利的七家，全年獲利皆超越2024年，合計獲利1,880.59億元、年增10.86％，其中，元大金、兆豐金、玉山金、第一金、永豐金、華南金共六家創史上新高。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1
史上新高！台積電2025年營收3.8兆元 年增32％合乎預期
台積電（2330）今公布12月營收，12 月合併營收約為新台幣 3,350 億 300 萬元,較上月減少了 2.5%,較去年同期增加了 20.4%。累計 2025年 1 至 12 月營收約為新台幣 3 兆 8,090 億 5,400 萬元,較去年同期增加了 31.6%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 83
馬年12生肖財運排行榜！屬牛錢都不知道跑哪去，「這生肖」升職加薪正財來不停
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1
友達、彩晶、凌巨自結去年11月損益 面板廠股價衝 獲利一好兩壞
面板廠近期股價驚驚漲，8日友達（2409）、彩晶（6116）和凌巨（8105）公告11月自結損益，友達11月稅後淨損7.27億元、每股稅後淨損0.1元，彩晶12月稅後淨損3.72億元、每股淨損0.13元，凌巨稅後純益5,700萬元、每股稅後純益0.13元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2030 AI市值將破1.3兆美元！台積電領漲相關供應鏈 「這6檔」強烈受惠後市看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由霸主輝達（NVIDIA）在2023年揭幕的大AI時代至今熱度不減，相關供應鏈已連續三年作為全球股市的發展主力，而台灣半導體廠...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台股延長交易 券商多反對
台股大盤指數昨天盤中再創3萬593點新高，上市市值一度攀升至99.68兆元，目前已是全球市值第七大股市。林修銘指出，台股已躋身國際股市市值的前段班，但目前是全球交易時間最短的股市之一，證交所內部正持續研議延長交易時間的可能性。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
華邦電去年12月營收飆97.7億元 改寫歷史
[NOWnews今日新聞]記憶體熱潮令華邦電年底業績衝出新高，2025年12月合併營收97.7億元，月增13.2%、年增53.3%，改寫1995年上市30年以來單月歷史紀錄；帶動第4季營收266.25...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 2