台股大漲 晶圓龍頭大廠法說加溫紅包行情

▲台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後，週五出現小幅回檔，指數小跌71.59點，跌幅-0.24%，指數收在30288.96點，依舊站穩3萬點大關之上。（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股短線大漲且頻頻刷新歷史高點後，週五出現小幅回檔，指數小跌71.59點，跌幅-0.24%，指數收在30288.96點，依舊站穩3萬點大關之上；本週台股大漲939.15點，週線連3紅，漲幅3.2%，平均日均量大增至7799.57億元。

本週三大法人僅有自營商站在買方，連續第7週買超188.99億元，外資與投信雙雙站在調節方，外資賣超418.69億元，投信連續3週減持217.16億元，三大法人合計賣超446.86億元。

廣告 廣告

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠15日將舉辦法說會，市場樂觀預期，且2奈米級製程已於2025年第四季如期進入量產階段，成為晶圓龍頭大廠首度導入環繞式閘極(GAA)奈米片電晶體之先進節點，預計今年下半年將推出效能強化版N2P，以及導入Super Power Rail(SPR)背面供電的A16製程，鎖定高功耗密度、複雜供電需求的AI與HPC晶片。市場預估在2、3、5奈米製程量產與產能持續滿載之下，2024年至2029年晶圓龍頭大廠AI相關收入年的複合成長率預估將達60%之多。

郭明玉表示，看好AI驅動半導體與記憶體需求爆發，全球市場規模逼近1兆美元，年增幅達26.3%，其中記憶體半導體是主要成長動力，帶動晶圓龍頭大廠先進製程擴產、台廠科技供應鏈企業獲利強勁，未來估值擴張空間看升。

隨著指數站上3萬點大關，且蛇年封關正式進入倒數一個月，市場期待能有個豐厚的紅包行情，郭明玉分析，統計15年來各月份台股表現，以1、2月為台股漲勢最強勁的兩個月分，平均約有2%的中位數漲幅，且在聖誕與新年假期後法人資金歸隊，外資流動更為正面，搭配月底黃仁勳來台兆元宴等利多題材，有利延續2026年以來的多頭氣勢，惟須提防短線正乖離的震盪，建議趁修正乖離拉回整理時逢低布局，可聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL/PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊，非電族群宜鎖定特用化學、軍工、機械零組件、金融保險等。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

善用AI的超級人類將出現 專家：搶下未來主動權，機會只有這幾年

2年查獲16件「進口牡蠣冒充國貨」 秘密客、科學鑑定揪出不法

等看診不再只能滑手機 北榮聯手Hami書城免費閱讀