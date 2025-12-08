台股大漲「這四檔」ETF價量皆揚 小資族愛00922持十張以下超過八成

台股8日上漲322.89點，包括市值型、高息型、主動式、科技型ETF多價量皆揚。（示意圖／侯世駿攝）

台股8日上漲322.89點，收在28,303.78點，漲幅達1.15％；ETF部分，則由0050、00919、00981A、0052等價量皆揚。根據集保結算所最新資料（12/5），全台ETF總受益人數達1,202萬人，較上月增加逾48萬人，顯示震盪中投資人仍積極布局。

以國泰台灣領袖50（00922）這檔市值型ETF來說，2025年規模翻倍，受益人數增幅逾四成，其中持有10張以下的小資族占比超過八成，顯示00922以親民價格與嚴謹選股邏輯，成為小資族參與台股龍頭行情的重要選擇。

廣告 廣告

國泰基金經理人蘇鼎宇表示，台灣身為AI硬體製造重鎮，外資紛紛上調台系供應鏈目標價，包括台積電被看好仍有40%漲幅機會，聯發科受惠Google TPU量產，AI ASIC營收有望迎來顯著爆發，給予距今漲幅有望再漲逾20%的目標價。

蘇鼎宇進一步分析，早期的傳統市值型ETF僅依市值選股，易忽略獲利與轉型風險，導致組合中可能出現「虛胖」或「轉型牛步」之企業。00922追蹤的MSCI台灣領袖50精選指數打破此限制，在市值選股的基礎上，導入「獲利門檻」與「低碳轉型」雙濾網，即便市值名列前茅，若近四季EPS為負或低碳分數不足，仍會被排除，包括近期市值躍居前50的生技股康霈，因獲利未轉正未納入，過往剔除傳產龍頭台塑四寶亦反映此邏輯。

00922目前股價約25元，今年持有10張以下增幅達36.1％。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

娛樂報報／筋肉媽媽不畏寒短袖上街 等紅燈結實身材藏不住

獨家／韓援三本柱確定只剩「她」 廉世彬陷性騷擾風波仍續留樂天女孩

深夜朝女友臉部潑滾水 恐怖情人嗆：就要讓妳毀容！下秒吐動機求原諒