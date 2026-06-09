台股大漲1200點收復失土！專家看「這潛在賣壓」清乾淨了：下行風險愈來愈小

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美股上周「黑色星期五」引爆全球股市賣壓，台股8日也重挫1500點，不過隨著美國晶片股周一反彈回穩，加上伊朗、以色列緊張情勢又趨緩，在美股帶頭強力回彈下，台股今（8）日也強勢漲回，收盤大漲1201點，收44704點。對此，財經作家狄驤分析，從客觀數據觀察，市場過熱、高槓桿的狀況已開始改善，逢低站買方風險降低，值得嘗試佈局。

狄驤在臉書發文表示，台股猶如船過水無痕，幾乎收復所有跌勢，這邊要先恭喜昨天有低買的投資朋友們。但有許多投資朋友好奇，台股籌碼已經清乾淨了？才跌一大根就斷頭？這種狀況到底要漲什麼？

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狄驤提到，首先，槓桿這件事就像雙面刃，我們可以看到台股一路大漲要歸功於槓桿，台股短線直接殺破季線也是因為槓桿，所以市場裡仍存有槓桿並非壞事。這就像家裡面有點小髒亂也能住人一樣，重點是整體環境保持健康，可以支撐生活與股市走下去即可。

狄驤分析，而所謂的「健康」，就是讓高槓桿的潛在賣壓消除。簡單邏輯是這樣，股市裡面的槓桿有信貸、股票或房屋質押借貸、融資與期貨等，正常情況下一次跌將近3000點，維持率大幅縮水後，這些槓桿投資人就必須賣其他資產來籌錢，就算實際上還沒有斷頭，也要為了避免斷頭做準備。



狄驤指出，這種「賣股籌錢」的狀況，就是潛在賣壓快速消失的發展，也有利於股市穩健走高，在盤勢上的表現就是「乖離收斂」。



狄驤表示，所以說，主觀上確實會有許多投資人擔憂的因素，像是各種利空或陰謀論等，但根據客觀數據可以得知，市場過熱與高槓桿的狀況開始改善，下行風險愈來愈小，逢低站買方風險降低，就值得嘗試佈局，這也是他昨天買進的主因之一。



狄驤強調，總之，要長存於股海並不難，就是時刻控制好部位，避免自己面臨保證金危機，又或是陷入不理性的狀況即可。「如果你做不到，那你的不理性就會變成其他人的新台幣，就像這幾天台股的發展一樣。」

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