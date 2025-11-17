台股大漲275點！ 記憶體報復強彈 「這檔」開盤秒漲停





台股今（17）日早盤開高震盪，來到27668點，上漲275點，漲幅1.03%，預估成交量5700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到259.39點，漲3.14點，漲幅1.23%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1450元，上漲20元，漲幅1.39%，鴻海（2317）早盤來到241.5元，上漲0.5元，漲幅0.21%，聯發科（2454）早盤則來到1235元，上漲5元，漲幅0.4%。

記憶體還在衝！受惠於記憶體持續缺貨影響，華邦電開盤即鎖漲停，南亞科開盤來到171元，上漲12.5元，漲幅7.88%，旺宏來到40.35元，漲幅逾6%，力積電來到36.3元，漲幅逾6%，群聯也有逾5%的漲幅。

