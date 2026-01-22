台股大漲572點 記憶體、PCB噴翻 「這檔」開盤秒漲停





受川普對格陵蘭態度軟化，帶動美股四大指數上揚激勵，台股今（22）日早盤開高震盪，來到31818點，上漲572點，漲幅1.83%，預估成交量6700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到299.84點，上漲6.68點，漲幅2.28%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1765元，上漲25元，漲幅1.43%，鴻海（2317）早盤來到223元，上漲4元，漲幅1.82%，聯發科（2454）早盤則來到1500元，上漲35元，漲幅2.73%。

觀察今日盤面，記憶體族群走強，記憶體族群中，華邦電、南亞科、力積電有逾6%的漲幅，群聯盤中一度衝漲停。

PCB概念股也走勢強勁，欣興、臻鼎-KY分別有逾5%、逾4%的漲幅，華通則開盤直衝漲停，來到158.5元。

