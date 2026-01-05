台股大漲755點攻至三萬點 誰買的? 外資今賣超76億元

股市配圖。廖瑞祥攝



台股（1/5）早盤開高走高，在台積電強勢領盤下，加權指數盤中最高漲989.51點至30339.32點，收盤漲勢略收，漲了755.23點，以30105.04點作收，漲幅2.57%，創下台股史上首度衝破3萬點大關紀錄，不過，證交所盤後統計出爐，三大法人僅買超31.85億元，其中外資還賣超76.43億元，引發關注。

根據盤後統計，三大法人今天合計買超31.85億元，其中外資賣超76.43億元，投信買超7956萬元，自營商(自行買賣)買超42.64億元，自營商(避險)64.84億元。

1/5三大人統計。翻攝自證交所官網

今天三大法人統計出爐後，由於外資驚現賣超，立刻引發法人圈關注，有法人表示，「大家都會問，今天到底是誰買的?」預期融資餘額一定大增，也有券商主管說，可能是外資買股不過夜，趁著大漲落袋。

依據證交所統計顯示，外資法人今天買進2418.22億元，賣出2494.65億元，買賣相減呈現賣超76.43億元。券商指出，外資其實有買、也有賣。

若觀察今天台北外匯市場，新台幣匯價也未隨股市行情出現明顯波動，新台幣兌美元今天中午暫收31.389元，升3分，成交金額4.81億美元。

