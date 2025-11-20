台股大漲846點 法人：AI題材加持看好動能

（中央社記者潘智義台北20日電）輝達（NVIDIA）公布財報優於市場預期，台股勁揚846點，外資由賣轉買超。法人指出，輝達業績消除市場對於AI泡沫化的疑慮，連帶支撐權值股台積電股價表現，同時台灣外銷訂單與出口等數據良好，許多基本面利多加持下，將提供台股挑戰月線動能，不過外資11月以來為賣超，外資動向也須留意。

台股今天漲846.24點，收在27426.36點，成交值新台幣5770.21億元。三大法人合計買超196.48億元，其中外資及陸資買超131.07億元、自營商買超55.26億元、投信買超10.15億元。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，雖然外資今天買超131.07億元，但11月迄今外資站在賣超方，且今天新台幣貶值，這是對台股較負面的因素，但台股仍可憑藉輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）指標大廠的動態，戳破AI泡沫的空頭說法，台股仍有行情可期。

陳奕光指出，輝達第3季財報優於市場預期，也已反映於台積電10月營收，輝達業績將持續帶動台積電與供應鏈表現。

此外他提到，10月外銷訂單為693.7億美元，創歷年同月新高，年增25.1%，代表AI帶動出口暢旺。

外資買超前10名依序為元大金、萬海、中信金、日月光投控、欣興、永豐金、大聯大、光寶科、緯創、台泥。（編輯：潘羿菁）1141120