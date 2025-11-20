台股大漲913點！台積電跳漲65元、ETF價量皆揚 國泰經濟信心調查出爐

台股20日目前來到27,327.92點，漲747.80點，漲幅2.81%。（圖／CTWANT資料照）

輝達財報優於預期，美股收紅，台股20日開盤大漲913點，台積電上漲了65元，目前來到27,327.92點，漲747.80點，漲幅2.81%；本日成交量仍是由力積電領軍掛帥，台玻、定穎投控、富喬、金像電、蜜望實漲停；金融股由富邦金領先，中信金、永豐金、元大金、玉山金、三商壽的價量皆揚。

ETF則由00981A、0050、00982A、00919、0056、00878、00881、00679B、00998A、00937B、00981B、00687B、00940、00953B、00900等，包括主動型、科技主題、高股息型、債券型、陸股主題與槓桿型等，超過20檔ETF一早的成交量躋進本日前百名排行榜中。

國泰金控今天發布《 2025年11月份國民經濟信心調查結果》，全球股市震盪走高，股市樂觀情緒與風險偏好續揚：Fed降息落地提振投資人情緒，加上主要市場財報表現亮眼，國際股市及台灣股市震盪走高。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至20.0。

「民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願續揚」，國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚。

大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強。買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

70%民眾預期2025年經濟成長率高於3%，58%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。

本月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.53%，有70%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值微幅下降至2.23%，有58%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

