台股大盤失守月線 本周成交市值縮減1.8兆、一周跌2.06％

【時報-台北電】受到市場對AI股估值過高擔憂、美國政府持續停擺及關稅違法爭議等影響，美股6日再度全面收黑，拖累亞股7日同步走弱，台股加權指數開低後跌幅擴大，終場下跌248點收27,651點，為9月初以來首度跌破月線大關，成交量縮減至4,867億元，台股在28K連三日失守後，下周將再陷月線27,717點保衛戰。 台股11月開局陷入震盪，屢屢陷入漲多修正，7日受大型權值股領跌、台積電連三日壓抑在月線之下衝擊，收在相對低點27,651點，失守月線27,717點，並拖累周線翻黑下跌581點或2.06％，連十漲畫下句點。 台股7日失守月線，為9月4日以來首度跌破月線大關，引爆台股月線保衛戰。第一金投顧董事長黃詣庭表示，就技術面觀察，台股10日線28,047點、月線27,717點將是需力拚站回的兩大關卡，這兩大均線在4月股災後重新站回以來均不曾實質跌破，故後市能否持續守穩將是關鍵。尤其月線為大盤中期多頭指標，若守穩不破，則台股可望再戰28,500點以上歷史新高，反之則可能陷入弱勢整理。 華南投顧董事長呂仁傑分析，台股下周挑戰站回月線有兩大關鍵，首先，美國政府停擺已對資本市場造成影響，若下周相關問題

時報資訊 ・ 12 小時前