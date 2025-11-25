台股大跌千點後首日 資金轉進高股息 00919量價齊揚最吸人氣

台股周一（24日）開高走低，收盤小漲 69.3 點漲幅 0.26%，觀察台股ETF表現，僅有 8 檔成交量超過萬張、表現亦繳出正報酬，其中 7 檔為高息型，1 檔主動式台股ETF主動群益台灣強棒（00982A）入列。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 大盤在上一個上周五（21日）盤中大跌逾千點，創單日盤中第七大跌點紀錄；而相隔一個交易日，投資人趨向穩健高息台股ETF。

台股周一（24日）開高走低，收盤小漲 69.3 點漲幅 0.26%，觀察台股ETF表現，僅有 8 檔成交量超過萬張、表現亦繳出正報酬，其中六檔為高息型，兩檔主動式台股ETF主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）入列；以成交量來看，群益台灣精選高息（00919）日成交量 4.6 萬張最具人氣，「國民ETF」00878、0056 排序在後。

市場法人表示，雖高股息今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，仍彰顯出穩健高息的投資價值，在經過指數「大怒神」的大盤洗禮後，已有趨向穩健投資的心態。

群益投信台股ETF研究團隊表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及滿足收息需求的投資工具。近期，適逢政府普發現金一萬，高股息ETF也不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，高股息成分股波動相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段為投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際，台股高息有息收保護，適合逢低分批布局來提升持股部位的殖利率表現。展望後市，AI 需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升及聯準會（Fed）降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高息ETF，並可分批逢低持續買進，增加存股張數。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，近日，台股震盪主因來自於本益比修正。後續可觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，建議採積極成長與穩健持股布局，目前全球 AI 應用持續擴增，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在 IT、AI 等應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、趨勢不變，台股後市表現可期，建議目前可採取 AI 成長股與價值股雙軌並重的布局。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

