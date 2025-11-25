台股大跌千點後 這檔ETF超吸金人氣最高

▲觀察台股ETF表現，成交量超過萬張、正報酬表現僅8檔，其中有7檔就屬高息型。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台股加權指數在上週五（21日）盤中大跌逾千點，創下單日盤中第七大跌點紀錄後，投資人趨向穩健高息台股ETF，觀察台股ETF表現，成交量超過萬張、正報酬表現僅8檔，其中有7檔就屬高息型，以成交量來看，群益台灣精選高息（00919）日成交量4.6萬張人氣最高。

群益投信台股ETF研究團隊表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資，以及逢低分批布局的好投資工具。近期適逢政府普發一萬現金，高息ETF也不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志則表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升，以及美國聯準會（Fed）降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，近日台股震盪原因主要是來自於本益比的修正。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議投資人採取積極成長與穩健持股布局。

陳沅易分析，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期，投資人目前可採取AI成長股與價值股雙軌並重的布局。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

