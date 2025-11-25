台股大跌千點資金往穩健高息台股ETF ! 00919量價齊揚最有人氣

台股示意圖。資料照



台股近期創下千點回檔，投資人趨向穩健高息台股ETF；24日台股開高走低，收盤小漲69.3點漲幅0.26%，觀察台股ETF表現，成交量超過萬張、正報酬表現得僅8檔，其中有7檔為高息型，僅1檔00982A主動式台股ETF，以成交量來看，00919日成交量4.6萬張最具人氣。

市場法人表示，雖然高息型ETF今年來績效表現備感壓力，不過在大盤震盪之際，還是彰顯出穩健高息的投資價值，投資在經過大怒神的大盤洗禮後，已經有趨向穩健投資的心態。

廣告 廣告

群益投信台股ETF研究團隊表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。近期適逢政府普發一萬現金，高息ETF也不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，近日台股震盪原因主要是來自於本益比的修正。後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，因此建議採取積極成長與穩健持股布局，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期，建議目前可採取AI成長股與價值股雙軌並重的布局。

更多太報報導

感恩節偏鴿美股反彈 陸行之曝近期出清一上收週期科技股了

中日衝突延燒、高市支持度居高不下！謝金河：日本年輕世代的覺醒是重要轉折點