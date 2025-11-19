台股大跌國安基金要擴大？ 莊翠雲：目前都還足以支應

財政部長莊翠雲今日出席立院財政委員會備詢。楊文琪攝



受到美股大跌影響，國內股市近日也跟著重挫，國安基金是否會加碼進場護盤?財政部長莊翠雲今(11/19)日表示，目前國安基金整體規模5000億，都還足以支應，從4月9日進場以來，我們看到國內股市還是相當的穩定，並沒有什麼問題，也沒有動用到四大基金的錢。

立法院財政委員會今日審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，立委林德福質詢時表示，台股上周重挫506點，昨天又大跌691點，根據證交所統計，外資上周賣超981億，累計到今年11月14日賣超3766億，請問到聖誕節前，台股是處於花若自開蝴蝶自來，還是大難臨頭自各飛?

財政部長莊翠雲回應說，台股雖然會受到國際股市連動的影響波動較大，但是台灣基本面良好，上市櫃公司今年前十個月累計營收較去年同期成長12.5%，從今年4月9日國安基金進場護盤，我們會審慎的關注國內外政經情勢，還有台股走勢。

林德福詢問，台股容易受到美股表現的影響，美國相關經濟數據前景不明，請問部長，目前國安基金是否銀彈充足，是否需要借助四大基金，來使國安基金規模達到7000億，最慢何時會版本到立法院討論?

莊翠雲答詢時說，目前國安基金整體規模5000億，都還足以支應，從4月9日進場以來，我們看到國內股市還是相當的穩定，並沒有什麼問題，也沒有動用到四大基金的錢。

