台股大跌是否擴大國安基金？莊翠雲：目前都還足以支應

記者盧素梅／台北報導

財政部長莊翠雲今（19）日出席立法院財政委員會。（圖／資料照）

台股18日終場大跌691點，收在26,756點。立委關切國安基金是否會加碼進場護盤？對此，財政部長莊翠雲今（19）日表示，國安基金自4月9日執行護盤任務以來，目前都還足以支應，且執行以來也沒有動用四大基金的情況。

立法院財政委員會今天召開財政、內政、經濟、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」。

國民黨立委林德福質詢時表示，台股上周重挫506點，昨天又大跌691點，根據證交所統計，外資上周賣超981億，累計到今年11月14日賣超3766億，請問到聖誕節前，台股是處於花若自開蝴蝶自來，還是大難臨頭自各飛？

廣告 廣告

莊翠雲回應，台股雖然會受到國際股市連動的影響波動較大，但是台灣基本面良好，上市櫃公司今年前十個月累計營收較去年同期成長12.5%，從今年4月9日國安基金進場護盤，我們會審慎的關注國內外政經情勢，還有台股走勢。



林德福追問，台股容易受到美股表現的影響，美國相關經濟數據前景不明，請問部長，目前國安基金是否銀彈充足，是否需要借助四大基金，來使國安基金規模達到7000億，最慢何時會版本到立法院討論?

莊翠雲回應，目前國安基金整體規模5000億，都還足以支應，從4月9日進場以來，我們看到國內股市還是相當的穩定，並沒有什麼問題，也沒有動用到四大基金的錢。

更多三立新聞網報導

開盤／輝達財報前夕大崩震！外資狂砍7百億 台股開盤急凍跌近百點

分析／台股血崩700點只是開始？輝達財報前 林昌興神預言戳破3大假象

熱門股／台股大跌記憶體還會漲？ 報告一次看

等著賺！43.9億資金停在這 小資定投首選0050之子原因曝光

