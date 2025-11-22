台股大跌991點 財政部：國安基金密切觀察
台股連日來大洗三溫暖，輝達20日才上演「財報救全村」，助台股指數大漲846點，未料隨即傳出輝達應收帳款暴增，成砍殺要角，讓台股21日開盤急殺、盤中一度崩跌逾千點，導致前日漲幅全部報銷；台積電也重挫70元，跌幅達4.81%，指數終場大跌991點，收在2萬6434點，創史上第六大跌點。對此，財政部指出，國安基金會觀察市場情況。
財政部次長暨國安基金執行祕書阮清華昨天下午在普發現金郵局領現宣導記者會後受訪時談及，台股基本面穩健，預期今年經濟成長率會超過5%，就經濟體質來講屬於短期波動，現在國安基金還沒有退場，會關注國際與政經情勢變動、妥善處理，觀察整個市場情況。
據《中時新聞網》報導，分析師認為，台股大跌主要因素，一是輝達因應收帳款暴增、庫存上升、現金流下降等嚇壞市場；尤其輝達與大廠頻繁進行閉環交易，AI泡沫化疑雲甚囂塵上，導致美股四大指數皆墨，AI類股成重災區。
二是美國聯準會12月不降息的預期升溫，加上外資賣超引發台股賣壓，台股盤中重挫逾千點，一舉跌破2萬6470點季線關卡。證交所統計，外資21日賣超逾915億元，為史上第4大賣超紀錄。
報導指出，「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，因美國政府停擺、延宕40多天的9月非農就業報告突然公布，數據全面優於預期，使原本押注12月降息的市場預期降溫，這是對「降息延後」的短線失望，加上輝達傳出現金流壓力，投資負面情緒被放大，短線修正幅度也跟著加大。
安聯投信台股團隊研判，隨科技業財報相繼公布，近期OpenAI頻繁宣布結盟及改組市場反應來看，AI投資雜音言論短期無法消除，加上先前個股累積漲幅已大、投機氣氛所帶來的短線當沖，都將造成未來股價震盪變數。
阮清華指出，不只台股，包含韓國、日本、香港等股市幾乎全面下挫，主因是美國非農就業結果優於預期，影響到美國聯準會降息預期造成波動，不過就輝達所公布的財報來看，AI泡沫化情形應該不存在。
金管會則表示，民國114年至10月底，台灣股市基本面數據本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35%，加計股票股利為2.43%，上市櫃公司至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%。
