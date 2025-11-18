台股大跌ETF成交爆量 首檔科技主動式00982A將在12／8開募

投信業於2025年積極推出主動式ETF搶市，圖為群益基金經理人陳朝政。（圖／李蕙璇攝）

台股18日失守2萬7千點，收在26,756.12點，大跌691.19點，跌幅達2.52％，台積電跌40元收在1405元；成交量前15名排行榜中，ETF占了7檔，包括00878、0056、00919、00900四檔高股息型，0050市值型與槓桿型00632R，以及二檔主動式ETF的00981A、00982A。

市場熱議「逢低是買點」？群益投信繼五月推出主動群益台灣強棒（00982A），年底前再搶進市場，今天宣布推出全台首檔台股科技主動式ETF的主動群益科技創新ETF（00992A），該基金風險屬性RR5級，採季配息，並自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息，掛牌價為新台幣十元，並預定於12月8日展開募集。

以00992A來說，具有科技雷達選股策略，包括台積電，能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機全部都會偵測入列；像是AI供應鏈為例，持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用等，包括晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等。

群益基金經理人陳朝政強調，台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。現階段，隨著美中關係緩解，加上CSP資本支出持續擴張、AI算力需求快速成長，NVIDA股價的好表現，也將同步推升台股AI供應鏈上漲。

展望未來，12月降息機率仍高，預期短期資金仍維持寬鬆態勢，有利股市表現。此外，觀察四大CSP近期財報數據，除獲利優於市場預期外，更持續上調資本支出，預期AI熱潮仍尚未削減，資金仍將持續圍繞在AI族群輪動，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸。

