台股大震盪現熊市跡象 台積電存款「利率倒掛」？ 楊金龍回應了

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央行總裁楊金龍今（10）日於立法院財政委員會進行質詢，國民黨立法委員林德福詢問，台股是否已經有熊市的跡象？楊金龍回應，央行提到的「AI過熱跡象」為引述 IMF報告內容，而非央行的看法。

而國民黨立法委員林德福詢問，近期股市震盪，台股是否已經有熊市的跡象？楊金龍回應，日前的穩定報告提到的「AI過熱跡象」為引述 IMF的報告內容，而非央行的看法。

近期的AI熱潮讓資金流往股市，不少投資人和券商爭相向銀行借錢，導致銀行的存款告急，而台積電的存款因此成為銀行的「救援對象」。有爆料指出，銀行所給予的存款利率，甚至高於所收的放款利率，形成另類利息「倒掛」現象。

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對此，國民黨立委郭國文詢問，台積電在銀行存款3兆多，卻出現銀行向台積電借款，「跟他借錢，利息高於他來存款的利息，合理嗎？」

對此，楊金龍坦言，央行內部確實針對台積電存款的情況有討論，對於存款利率倒掛的現象，他坦言「我也很納悶」。他解釋，台積電具備強大議價能力，因此能取得較優渥的條件，也可能導致藉由銀行調度資金時，存款利率異常偏高。

（封面圖／東森新聞）

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