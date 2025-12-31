台股大預測 高點3萬4 低點下探2萬4500點

台股送走2025年宛如雲霄飛車般的走勢，新春開年迎來美國「消費性電子展」（CES）盛會，將是AI的主秀場，為2026年金融市場增添活水。此為示意圖。（本報資料照片）

台股送走2025年宛如雲霄飛車般的走勢，新春開年迎來美國「消費性電子展」（CES）盛會，將是AI的主秀場，為2026年金融市場增添活水；國內券商、投信指出，2026年台股將呈「微笑曲線」，全球AI資本支出增加、美國降息循環加上我國超額儲蓄的資金動能，將是推動指數的重要引擎，惟囿於地緣政治風險、對等關稅不確定性等，台股多頭格局中必須與風險並存，指數有機會上看3萬4000點，低點可能下探2萬4500點。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台灣超額儲蓄將突破5兆元、創歷史新高，ETF新血加入，加上AI發展趨勢，台股新的一年獲利年增率上看2成，電子、金融、傳產原物料皆有表現空間；富邦投顧預期，指數呈「微笑曲線」走向3萬2000點，年中是逢低布局最好時機，若AI算力超乎預期，樂觀情境下，今年甚至有挑戰3萬4000點的機會。群益金融集團亦認為，AI投資有如「台灣AI中央山脈」，今年指數高點上看3萬4000點。

但「鉅亨買基金」總經理張榮仁提醒，雖然多數機構認為新的一年景氣處於擴張階段，但已接近擴張後段，市場對政策變化與消息面的敏感度勢必提高；潛在黑天鵝風險包括AI投資動能是否放緩、地緣政治衝擊或金融環境轉趨緊縮等因素，皆可能引發資產重新定價。

富邦投顧進一步指出，若AI投資獲利回報時間過長，當投資人失去耐心，台股今年就有可能下探2萬4500點。

2025年台股雲霄飛車走勢也造就少年股神，有30歲的年輕人在去年280元低點時，ALL IN手邊資金買進台達電，以12月31日收盤價963元來看，股票資產暴增逾3倍。

據統計，累計去年1至11月，0至19歲新增79797戶，增幅達13.7％，在所有年齡層中成長最多，20至30歲則新增40047戶，顯示開戶潮與AI熱潮高度相關，家長也利用台股的牛市為子女布局。