台股大V反轉，早盤殺破600點後又翻紅！外資提款千億、散戶該抱股過年？揭密「6天時差」長假風險

台股週五（2/6）上演驚心動魄的Ｖ轉行情，受到美股科技巨頭財報引發AI變現疑慮，加上美國勞動市場降溫訊號衝擊，加權指數早盤一度重挫近600點、摜破31300點大關並失守月線。 然而，隨著恐慌賣壓釋放，低接買盤迅速湧入，帶動指數由黑翻紅，高低點震盪超過600點。 法人指出，當前台股處於高檔過熱後的籌碼換手期，面對農曆年封關在即，台美股交易日存在約6天的時差落差，投資人應重新檢視風險承受度，適度調節持股水位以應對長假變數。

萬三關卡震盪 權值股多空交鋒

回顧週四（2/5）盤勢，台股已先行顯露疲態，終場重挫近500點，失守32000點大關。

籌碼面更令市場不安的是外資動向，外資週四大賣726.94億元，創下台股史上第10大賣超紀錄；累計2月以來僅4個交易日，外資賣超已突破千億大關，達1014億元。

賣壓背後主要來自國際市場的連鎖反應，美股科技股同樣成為重災區，道瓊指數重挫近600點，那斯達克與標普指數跌幅均超過1%。

此外，幣圈也遭血洗，比特幣一度大跌11%，創2024年10月以來新低，進一步拖累全球風險資產表現。

今日台股以31746.44點開低後，權值股再度成為多空交戰焦點。台積電、聯發科及記憶體族群早盤表現低迷，拖累指數最低下探31164.28點，盤中一度大跌582點。

不過，隨後買盤浮現進場承接，帶動跌幅快速收斂，指數最高回升至31842.62點，盤中甚至一度翻紅，顯示下檔仍有支撐。

AI變現疑慮 獲利回收速度成關鍵

但法人指出，在國際財報與宏觀數據變數未明朗前，台股仍易受消息面牽動，封關前高檔調節力道與波動放大，恐成盤勢主旋律。

針對近期劇烈波動，富蘭克林華美投信FT臺灣Smart（00905）ETF基金經理人王紹宇解析，核心問題在於市場對「AI變現能力」的疑慮與「投資人期待過高」。

觀察Alphabet與高通的財報，其實數據表現並不差，但股價卻遭到修正，甚至被市場拿放大鏡細部解讀，這反映出投資人對於財報體質有更嚴格的關注，不再是賺錢或優於預期就能帶動股價，而是因為目前的投資人期待值已處於極高水位；言下之意，企業不斷投入鉅額資本支出，但營收與獲利的回收速度未如預期般快速爆發，當股東回本期間拉長，若財報沒有「好到爆表」，股價就容易修正。

此外，總體經濟面也釋出利空訊號，美國勞動市場持續降溫、裁員擴大，職缺數下滑至2020年以來最低水準，預示未來消費能力可能下降。王紹宇認為，雖然失業率尚未大幅超越長期自然失業率，但在信心動搖時，往往會起到放大跌幅的效果；加上2026年以來台股成交量暴增至6000億至9000億元，換手率偏高，籌碼面相對容易動搖，容易受風吹草動影響而引發短線停損或獲利了結賣壓。

封關倒數計時 適度調節應對長假

面對即將到來的農曆長假，投資人最關心的莫過於是否要抱股過年。王紹宇特別點出關鍵風險變數：「這次農曆年台股與美股交易日大約差了6天，在台股休市、美股照常交易的期間，美企財報仍將持續公布，市場難免有變數，建議操作上不需過度恐慌喊逃命，但高檔調節是合理的策略。」

至於持股水位雖因人而異，但若是原本100%滿手持股且已參與到前期漲幅的投資人，建議可視個人風險承受度適度調節籌碼，將持股降至80%以下，保留部分現金彈性以應對長假變數。

在產業配置上，王紹宇建議採取汰弱留強策略，台積電相關供應鏈、產線移轉至DDR5或HBM的權值記憶體廠，以及具備台積電訂單優先權的IC封測廠，仍是長線趨勢保護短線波動的首選；此外，重電族群具備剛性需求，也是相對穩健的選擇；若擔心風險，金融股或高息股因有股息保護，波動會相對較小。

布局長線紅利 智能策略謹慎因應

展望2026年，整體市場「區間震盪、逐漸向上」的方向並未改變，但個股操作難度勢必提高。對於一般投資人，王紹宇建議以市值型ETF作為核心配置，若擔心單押個股占比過高導致波動過大，可選擇成分股較為分散的新一代市值型ETF，透過定期定額參與台股長線成長紅利。

不過，也有金融研究機構對盤勢抱持相對保守的態度，像是廷豐金融科技指出，根據其獨家研發的AITPF台股智能拐點捕捉策略（AI Turning Point Forecast）自2025年11月27日出現多方訊號後，已於2026年2月2日跌破關鍵價位31786點，訊號由多轉空。根據演算法分析顯示，市場可能需要兩週以上的時間才會回穩，投資人還需謹慎因應。





