台股天天在過年 封關前該跑一趟？ 專家：見2訊號先停利





台股氣勢如虹，連續5個交易日改寫歷史新高。今（28）日開高走高，盤中即刷新高點，終場收在32,803.82點，大漲485.9點，漲幅1.50%，同步寫下收盤新高，成交量放大至8,309.93億元。指數屢創高峰，也讓投資人「居高思危」，市場關注是否該調節持股、是否抱股過年。

有「冠軍操盤手」之稱的楊雲翔27日在粉專分析指出，封關前資金水位暫時不會主動下降，主因在於市場資金動能仍強，加上歲末本就是資金相對活絡的時點。從技術面觀察，月線與季線持續翻揚，指數雖強，但仍是貼著均線上行，並非失控飆漲。

廣告 廣告

針對市場憂心融資水位偏高，楊雲翔認為，若是在賺錢效應帶動下的融資，性質不同於弱勢盤追高；同時外資賣壓已有「卡住」跡象，內資持續推升、外資不再倒貨，反而有助行情加速走高，封關前結構仍偏多。

在選股策略上，他強調「高檔不是不能做，關鍵在選股」。操作以題材夠熱、產業連結性強為優先，尤其是修正後再轉強，或剛突破前高、重新創高的型態，反而壓力較小。同一題材中，不追最飆的股票，而是挑選基本面支撐、評價相對合理的標的。

至於產業方向，短線記憶體仍有操作空間，但現階段更偏好不受消費端影響的族群，如封測、高階需求與先進封裝，需求主要來自AI（人工智慧）伺服器與雲端資本支出，成長可視性較高。CPO（共封裝光學模組）與低軌衛星亦具潛力，但須嚴選供應鏈核心、基本面與股本結構兼具者。

賣出節奏方面，楊雲翔指出，若遇前高不過、爆量轉弱，短線可先停利；但停利不代表結束，整理後轉強仍可再進場。總結而言，盤勢強可積極，但前提是站在主流題材，守住紀律與耐心，才能在高檔行情中穩健應對。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



投信、外資狂賣 台股為何一直漲？ 資深股民揭「神秘買盤」

發哥又衝了「差一點漲停」 台股上漲170點 估量7500億

台股站上32000！ 名師示警：結構失衡高檔勿追