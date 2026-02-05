台股失守32000點 電子股熄火 台積電盤中跌25元至1760元

「國共兩黨智庫論壇」3日提出恢復兩岸人員正常往來等共同意見後，大陸文旅部4日即宣布「近期恢復上海民眾可赴金門、馬祖旅遊」。大陸國台辦發言人陳斌華表示積極支持，樂見其成，也盼民進黨正視主流民意，解除兩岸人員交流的禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。陸委會則說會有多少來客還待觀察，並強調目前兩岸旅遊的人為障礙是陸方造成，希望這次宣布不要只說不做。

中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 11 則留言