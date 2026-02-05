台股失守32000點 電子股熄火 台積電盤中跌25元至1760元
美國科技股回檔，台股 今天（5日）高檔震盪加劇，電子權值股全面熄火，記憶體表現弱勢，加權指數盤中一度下挫超過420點，失守32000點大關，最低觸及31866.53點。
至10時27分，加權指數達到31991.21點，下跌298.6點，跌幅0.92%，成交值新台幣3721.97億元；電子類股下跌1.24%，金融類股漲0.58%。
電子權值股台積電今天表現疲軟，盤中最低觸及1760元，下跌25元或1.4%。聯發科下挫逾3%，最低1740元。鴻海盤中最低至216.5元，跌幅1.14%。
市場對半導體下游和電子零組件的景氣疑慮較深，記憶體雙雄南亞科、華邦電今天盤中分別重挫超過7%、6%，最低至273元、101元。
部分太陽能類股成為資金避風港，聯合再生、國碩、茂迪盤中直奔漲停，達14.85元、32.65元、29.6元。
面板股漲跌互見，友達一度走揚逾8%，最高16.4元；群創下跌超過3%，盤中最低22.15元；彩晶下挫超過5%，最低8.36元。
（責任主編：莊儱宇）
