台股奔至3萬3千點！台積電飆高領漲60元 旺宏爆量ETF群飛

台股衝破3萬3千點，台積電創天價繼續飆高。（圖／CTWANT資料照）

台股已到3萬3千點！距離11日封關倒數，台積電領漲60元，最高觸及到1875元；今天（10日）大盤加權指數目前最高來到33,047.38點，大漲642點；旺宏漲幅近2%、成交量超過20萬張領先。華邦電、力積電、群創、友達、南亞科等爆量。

台股目前來到32,947.80點，漲543.18點，漲幅達1.68%。

ETF部分，凱基台灣TOP50（009816）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、富邦科技（0052）、國泰台灣科技龍頭（00881）等的股價、成交量也都上揚。

群益ETF基金經理人陳沅易指出，展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

國泰基金經理人江宇騰則表示，從歷史數據觀察，金融股在農曆年後往往具備較強的補漲動能與上漲機率，隨著年後資金回流，法人普遍看好金融類股的評價修復行情，00878的前三大成分股即是國泰金、中信金與富邦金，合計就有28%左右的占比，協助投資人更能精準捕捉金融股的成長契機，觀察三大成分股報酬表現，國泰金近一年報酬為17.17%、中信金為35.44%、富邦金為14.66%。

