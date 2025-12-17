台股季線保衛戰何時反轉？ 「這一天」有機會

財經中心／廖珪如報導

操盤手生死線觀察。（示意圖／翻攝自萬鈞法人視野）

台股17日早盤開高，一度大漲超過 200 點，站回月線大關，但午盤後豬羊變色，賣壓全數出籠，電子股權值股普遍翻黑，由金融類股逆風大漲 2.2% 撐盤，帶動指數終場收在 27525.17 點，小跌 11.49 點，月線得而復失，短線恐面臨季線保衛戰。

對於11月底來台股震盪迄今，前基金經理人、擅長分析科技股走勢「萬鈞法人視野」分析，資深操盤手通常都會有一兩招不輕易外傳的「撇步」。常常有人問我，如果撇開基本面不談，純看技術面，有沒有哪一個指標是你覺得最能判斷長線生死的？今天我就來分享我的其中之一兩個小撇步：504 天均線（約等於兩年線）。

個股兩年線觀察

這條線我稱為「長線生死線」。邏輯很簡單，504 天代表了過去兩年來所有進場投資人的平均成本。通常一家真正具備護城河、營運向上的好公司，股價是不會隨便跌破兩年線的。一旦跌破，這意味著過去整整兩年買進這檔股票的人，通通都虧錢。

當這件事發生，要特別小心兩種劇本：

1. 國際總經局勢發生重大質變（如升息循環末端、金融風暴）。2. 公司基本面發生根本性的崩壞（如競爭力喪失、掉單）。一旦確立跌破且均線下彎，這通常代表「長線套牢」的開始，解套之路將無比漫長，因為上面有兩年累積的冤魂在等著賣出。這時候去接刀，往往是接在半山腰。

反之，如果是「多頭轉折」呢？有些業績沈寂已久的公司，尤其是循環股，在經歷漫長的盤整後，若能帶量強勢突破這條 504 天均線，往往是中期行情的重大訊號。這代表過去兩年的籌碼已經換手完畢，主力願意用高於兩年平均成本的價格吃貨，後續往往有一波大行情。

月份統計勝率

我們把一年 12 個月，每一個月份上漲與下跌的機率，拉了將近二十年的資料做統計，如下圖。你如果只看單一年份，像今年由於川普關稅挖了大坑，就特別不準，但把時間拉長，站在操盤的角度來看，這種統計資料的價值，不在於預測，而在於「提醒」。

在快二十年的實戰經驗裡，我很少因為某一個月份「一定會漲」就重押，也不會因為某個月份「容易跌」就全面空手。真正有用的地方，是當你已經在高檔、估值偏貴、市場情緒過熱的時候，月份統計會提醒你：是不是該提早準備收口袋，而不是等情緒翻轉才慌張處理。

反過來，在市場已經跌深、信心潰散、你內心開始懷疑一切的時候，這些長期統計也常常能讓你慢下來，不至於剛好在機率最低的位置砍在阿呆谷。這些東西都不是聖杯，也無法取代基本面與產業研究。但對我來說，它們像是一個操盤用的「安全護欄」。當價格、情緒、消息都變得很吵的時候，長期統計反而是最冷靜的存在。

12月中有望好轉？

有感而發是因為同業朋友發給我以往統計12月下半月之後通常行情會有所好轉，也希望在今年那麼多反經驗的波動中，最後這段時間能符合以往的多方節奏。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

