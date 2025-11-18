「台股季線已兵臨城下！」阮慕驊卻喊不是重點：要止跌得看「它」臉色

台股今（18）日終場大跌691.19點，跌幅2.52％，收在2萬6756.12點。對於今日台股表現，財經專家阮慕驊表示，「解鈴還須繫鈴人」，台股要止跌，還是要看美股臉色。

今日台股開低走低，早盤一路下探，盤中最低跌至2萬6789點，不僅失守2萬7關卡，單日重挫逾658點，創下自8月21日以來最大單日跌幅，同時是今年第七大、史上第13大跌點。

對此，財經專家阮慕驊在臉書發文說明，台股季線已兵臨城下，波段高點2萬8554以來，已經跌掉近1800點，約接近6%波段跌幅，周二收盤距離季線僅1.7%。他直言，季線具不具備實質支撐不是重點，美股不止跌，什麼線都一樣。

阮慕驊指出，這波全球金融資產的回跌有其順序，砸盤主力先是砸今年漲最多的黃金，再砸比特幣，接下來砸美股，「我覺得目的在去槓桿，也就是戳泡沫，趁泡沫還沒有大到不可收拾前，先戳一下，免得最後誰也逃不了。」

阮慕驊說道，「如果是如此，未來一段時間，各資產會接續止穩，再回升。是不是如此，我希望是。」

