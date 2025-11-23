台股守穩季線股 多頭明燈…台積、日月光等將帶動大盤擺脫頹勢

台股在美股上周五（21日）反彈下，將化解今日季線保衛戰的部分壓力。其中，台積電ADR雖失守季線，但現貨股價仍穩守在季線之上，加上日月光投控（3711）、創意、金像電等指標股仍守穩季線之上，法人預期將成為盤面上最重要引領行情短彈的多頭明燈。

根據統計，外資自10月以來大賣逾4,000億元後，截至目前為止，包括鴻海、台達電、聯發科等1,503家上市櫃公司股價跌破季線，占全體公司家數比重77.8%，僅台積電等427家、占比二成的公司仍守穩季線。

其中，股價站穩季線之上，法人自11月以來積極加碼的個股，包括日月光投控、南亞、創意、金像電、欣興、AES-KY、定穎投控，同時，搭配權重來到42%、股價也在季線之上的台積電，將有望帶動盤勢擺脫目前頹勢。

不過，也有分析師提醒，AI供應鏈本波的估值疑慮，未隨輝達公布亮麗的第3季財報與第4季展望而告一段落，反而益發加深，主要原因在於輝達財報的財務數字出現疑慮。

目前外資、內資法人圈的焦點有三。首先，輝達的應收帳款衝到334億美元、應收帳款周轉天數（DSO）來到53天，比歷史平均值拉長七天，且比同業更差，可能代表還有大量的出貨沒收到帳款，而市場疑問集中在「不是供不應求嗎？為什麼收款期變長」。

其次，是單季庫存大增32%，市場疑問在於「明明供不應求，但庫存卻增加」。對此，有分析師認為也可能是「為下季出貨備貨」，要看未來兩季數字才準。

再者，是現金流遠低於獲利，因輝達財報顯示淨利為193億美元，但現金流只有145億美元，是否為「應收帳款＋庫存吃掉現金流」。

分析師認為，雖市場還需時間來消化輝達財務數字，而輝達股價在上周五也持續走跌，同時，也失守季線、並向半年線尋求支撐中，輝達股價下一步走向，將是台股本波季線保衛戰的觀察焦點。

整體來說，台股目前雖有外在變因干擾、以及法人與大戶籌碼轉賣等多重不利因素，使得行情承壓，恐不利中期走勢，不過短線上，隨指數跌幅已深，加上台積電等守穩季線族群有機會領軍攻堅，使得台股短線有機會出現短彈走勢。

