台股完美封關收28963創新高！ 股民平均賺149萬元
台股今天（31日）封關，在台積電創下1550元新天價的帶動下，終場上漲256點，以2萬8963點作收，總市值攀升到94.36兆元。台股今年大漲5928點，以總開戶數1371萬4232人來計算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元；如果扣除台積電股民賺走的錢，平均股民實際獲利約59.49萬元。
美股全面走跌，但台股封關日價量齊揚，在台積電上漲30元的領軍帶動下，台股盤中最高來到2萬9008點，終場還是上漲256點，以2萬8963點作收，漲幅0.89%，成交量5361.07億元。三大法人總計賣超65.35億元，其中自營商賣超33.62億元，投信賣超26.55億元，外資及陸資賣超5.18億元。
台積電今天上漲30元，收在1550元，創下新天價，市值攀高到40.19兆元，貢獻大盤約240點。鴻海上漲2.5元，成為230.5元；聯發科上漲10元，來到1430元。此外，記憶體和矽光子族群也都有強勁表現，帶動電子類股指數上漲1.33%。
統計台股從去年以2萬3035點封關，到今年以2萬8963點封關，大漲5928點，漲幅高達25.74%，市值也從73兆8986.67億元衝到94兆3657.74億元，市值增加20兆4670億元。以總開戶數1371萬4232人計算，今年每位股民平均獲利149萬元。
今年台股大漲的關鍵推手還是台積電，台積電股價從去年底的1075元起漲，今天以1550元的新天價收盤，全年大漲475元，漲幅高達4成4。台積電今年總計新增12.31兆元市值，其他上市公司則聯合貢獻8.16兆元。扣除台積電股民賺走的錢，平均每位股民獲利約59.49萬元。
◆本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
