台股封關三大法人同步賣超 外資砍群創逾11萬張

（中央社記者張建中台北31日電）台股今天封關，加權指數上漲256.47點，收在28963.6點，成交值新台幣5361.07億元。三大法人今天同步站在賣方，外資賣超5.18億元，賣超群創達11萬4250張。

台積電今天攀高至1550元創下新天價，收盤上漲30元；鴻海、台達電和聯發科等權值股同步收漲，加上記憶體和矽光子族群走勢強勢，帶動電子類股指數上漲逾1%，推升大盤創下收盤新高。

外資及陸資賣超5.18億元，自營商賣超33.62億元，投信賣超26.55億元；三大法人合計賣超65.35億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超群創最多，達11萬4250張。其餘賣超前10名有華邦電、力積電、宏碁、玉山金、國泰金、亞泥、友達、台新新光金、大成鋼。

外資買超前10名有元大金、元大台灣50、緯創、群益台灣精選高息、可寧衛、旺宏、京元電子、鴻海、國泰永續高股息及聯電。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期維持盤堅走勢，未來外資在休假結束後，是否積極買超，將牽動台股後市表現，是觀察重點。（編輯：張良知）1141231