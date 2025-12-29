台股封關倒數衝28785創新高！ 台積電漲10元至1520元

【緯來新聞網】美股因聖誕節後交投清淡，上週五（26日）四大指數多數收低，僅費城半導體指數小幅上漲。在此背景下，台北股市今（29）日開盤走高，加權指數最高來到28,785點，再創歷史新高。

（圖／Artlist）

盤面表現方面，權值股全面走強，台積電開盤上漲10元至1,520元，鴻海上漲至231元，台達電上漲至962元。中小型股同步活絡，群創、華新、友達、力積電、三晃等個股開盤量能表現突出。



美股方面，道瓊指數下跌20.19點，收48,710.97點；那斯達克指數下跌20.21點，收23,593.10點；標普500指數小跌2.11點，費半指數則小漲3.27點。科技五大巨頭普遍走弱，僅亞馬遜小幅收紅；半導體股漲跌互見，輝達上漲1.02％，博通上漲0.55％，美光則回落。



另外，受地緣政治緊張升溫與美元走弱影響，黃金與白銀期貨價格續創歷史新高。台股ADR則全數走揚，台積電ADR上漲1.35％，日月光、聯電與中華電信ADR同步收高。

