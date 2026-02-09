台股封關倒數該抱股過年？ 分析師：年後開紅盤勝率上看9成

農曆春節腳步接近，台股進入封關倒數，週一（9日）加權指數終場大漲621.7點，收在32404.62點，投資人也面臨是否要抱股過年的抉擇。分析師指出，觀察過去10年台股表現，有7年在農曆年後上漲，預期今年春節美股有望「跌深反彈」，帶動台股年後行情，年後開紅盤勝率上看9成。

受到美股強勁反彈帶動，加上日、韓股市同步走揚，台股週一出現慶祝行情，指數盤中一度大漲近900點，終場上漲621點，以32404點作收，創史上第10大單日漲點。權值股聯發科表現最為突出，收盤狂飆120元衝上1830元，甚至超越台積電1815元股價。

農曆春節將至，台股11號就要封關，進入長達11天的休市期間，投資人再度站在「獲利了結」和「抱股過年」的十字路口。

分析師何基鼎指出，觀察過去10年台股表現，有7年在農曆年後上漲，多發生在年前美股修正，今年也呈現類似走勢，預期春節美股有望跌深反彈，帶動台股年後行情，年後2月23號開紅盤勝率上看9成。

富邦投顧董事長陳奕光認為，以過去20年來看，台股開紅盤有7成會漲，今年抱股過年大概是沒有懸念。

對於選股建議，專家指出，由於電子股近期漲幅巨大、乖離率過高，恐有過熱風險，相較之下更看好原物料與傳產類股，建議投資人提早進行資金配置。

台北／林品瑄、盧柏璁 責任編輯／洪季謙

