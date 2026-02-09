台股封關倒數，投資人該落袋為安嗎？法人解析資產配置攻略，金馬年行情這樣布局

台股將於2月11日迎來最後封關交易日，展望金馬年後市，法人預期美國貨幣政策走向與地緣政治變化仍是影響市場的兩大重點。隨著聯準會（Fed）政策立場持續轉向寬鬆，只要經濟基本面未明顯轉弱，市場出現大幅修正的風險相對有限，有助於維持資金環境的穩定。

AI擴散效應發酵，電力與債券成布局焦點



針對2026年投資策略， 國泰證券分析，「AI」仍是市場核心主軸。AI龍頭企業憑藉技術優勢與規模效應，獲利有望成長，具中長期投資吸引力。

同時，AI應用推動資料中心擴建，使電力需求顯著提升，建議投資人可關注電力與相關基礎建設產業，惟需留意訂單交貨期偏長、負債比快速拉高的公司所帶來的風險。

此外，如果降息幅度超過預期，可能引發貨幣市場資金大量轉向債市鎖利，投資人可留意科技、大型金融、公用事業等信用體質佳之債券，以提升投資組合的穩定度與韌性。

封關休市11天，長假前適度調整持股水位



台股將於2月12日起休市長達11天，直到2月23日開盤恢復交易。國泰投信提醒，封關期間美股及國際市場仍正常運作，投資人應審慎檢視持股、適度調節水位，避免長假期間受到國際市場波動所帶來的潛在風險。

國泰投信表示，今年AI應用與半導體仍是全球投資焦點，台股布局可選擇科技市值型ETF，例如國泰台灣科技龍頭（00881），近3個月報酬率13.97%、近6個月為41.8%、近1年為39.2%、近2年為102.26%、近3年為193.57%，績效表現優異。

高股息、金融股撐盤，日本REITs分散布局



至於防守部位，可以適時增持將在2月26日除息的國泰永續高股息（00878），基金持有金融保險族群占比約3成，尤其13家上市金控2025全年稅後純益5863.2億元，有望為含金量高的ETF增加配息底氣。

00878基金經理人江宇騰表示，以近10年數據來看，農曆年後20天大盤勝率高達七成，平均報酬近2.6%，金融股更是高達八成，平均報酬3.3%，比大盤更有投資機會。

江宇騰強調，從歷史數據觀察，金融股在農曆年後往往具備較強的補漲動能與上漲機率，隨著年後資金回流，法人普遍看好金融類股的評價修復行情，00878的前三大成分股即是國泰金、中信金與富邦金，合計占比約28%，協助投資人更能精準捕捉金融股的成長契機。

除了台灣市場，國泰投信建議投資人可以關注日本不動產投資信託（REITs）市場，鑒於日本股市告別失落30年，正迎來高度成長，加上目前日圓匯率偏低，再貶空間有限，此時持有日圓資產有相對進場優勢，可趁勢布局國泰日本不動產（009817），透過多元化的國際資產配置，捕捉日股成長紅利。

