台股封關倒數！指數衝上32666點 台積電漲55元

台股封關進入倒數，今天一開盤就大漲超過800點。 （示意圖／unsplash）





台股封關進入倒數，今天一開盤就大漲超過800點，擠進台股史上漲點前3名，其中台積電大漲55元，聯發科也上漲超過5%，帶動大盤指數再往上攻。

冷空氣低溫來襲，不過股市卻很熱，大盤一片紅紅火火，即將要迎接農曆新年，台股也不漏氣，9號開高暴力反彈，權值股帶頭衝，激勵早盤衝上32666點。

台股11號就要封關，9號一開盤，就大漲超過800點，台積電更是衝上1835元，再創新高。

不只台積電大漲55元，鴻海漲2%台達電漲3%，聯發科也大漲5%，帶動大盤指數大漲883點，擠進台股漲點前3名，看看台股大盤過去漲幅表現，今年開春第二天，盤中就狂飆989點，再把時間拉長看，去年4月10日，收盤更是大漲1608點，如今封關倒數，指數能不能再衝高也值得期待。

分析師許毓玲：「過往的歷史經驗來看的話，應該封關之後呢，台股上漲的機率是高達7成之上，但是不是所有股票都能夠抱，我們要去檢視一下，手中的持股是不是能夠，產業趨勢持續的向上。」

不只台股漲，亞洲股市行情也大好，日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院提前改選中，取得壓倒性勝利，激勵日經指數一度暴漲逾3000點，寫下歷史新高，韓股受到美股激勵，也飆漲逾4%。

分析師許毓玲：「美股在川普投顧，大力作多的加值之下，這次的台股也受力到美股的動向，那還有日股，日股在自民黨已經勝選，而且取得了三分之二的票數之後，讓不確定的因素來去做個降低，所以今天的日本股市，也拉出一根長紅，而且創下新高，在美股以及日本股市的帶動之下，今天的台股也重新站回所有均線之上。」

台股封關進入倒數，股民也都很期待，能夠多賺點紅包錢過好年。

