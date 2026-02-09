台股封關倒數，該抱股過年？新春開盤近20年歷史數據揭密 紅包行情高達7成

台股近來漲勢不斷，日前更直接衝上3萬2000點大關，雖然大盤在這幾日有小幅震盪，但過去1年累積漲點逾8000點，後市不容小覷，隨著春節即將到來，2月11日將是最後的交易買賣日，究竟該出清持股入袋為安，還是勇敢抱股過年，靜待開紅盤的紅包行情？根據近20年的台股年後首個交易日的數據顯示，有14次收紅、6次收黑，勝率高達7成。

何謂「封關日」？今年 2月11日是最後 交易日

封關日指的是每年農曆春節連假前的最後交易日，每年農曆春節連假後的第一個交易日則稱為「開紅盤」。根據台灣證券交易所公告的行事曆，2026年台股封關日為2月11日（週三）。這一天是農曆年前最後一個交易日，當天收盤後，股市將暫停交易直到農曆年後。農曆春節再加上週休二日，台股休市日長達11天，與2019、2025年並列史上次長，僅次於2023年的12天。



值得注意的是，今年的春節連假雖然從2月14日才開始，但股市卻提早「打烊」。這是因為台股採行「T+2」交割制度，為了預留銀行辦理資金交割與結算的作業時間，股市必須比銀行提早2個工作天休市。因此，2月12日（週四）與2月13日（週五）這兩天，僅辦理交割作業，不接受買賣委託。

台股近20年新春開盤漲跌幅。（風傳媒製表）

年後首個交易日 近20年數據勝率高達7成

春節台股休市期間，其他國際市場仍持續進行交易，因此不少投資人都在觀望各項數據，去評估是否該抱股過年？而根據統計，近20年台股年後首個交易日有14次收紅、6次收黑，勝率來到70％；其中2021、2023、2024這3年漲點皆超過5百點、漲幅逾3％。​

2020年新冠肺炎疫情影響，開紅盤第一天下跌5.75%，2025年開紅盤第一天則受到春假期間中國推出DeepSeek及川普關稅影響，單日跌幅達3.53%。若排除股市空頭年的影響，例如，2008年為金融海嘯、2020年受新冠疫情影響外，下跌的年份只有2011、2014、2017、2025 年，因此在股市多頭年的狀況下，台股開紅盤第一天收漲的機率不低。

