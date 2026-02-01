台股封關倒數 關注資金動向及美企業財報

（中央社記者潘智義台北1日電）台股於2026年1月強勢上漲3100.15點，法人認為，台積電獲利不斷創高，讓指數暫不預設高點，但台股短線漲多就是最大壓力，封關前仍需留意資金流動情況；美股重量級公司財報仍將左右股市表現。

美國總統川普提名聯準會主席的新人選後股市震盪收斂跌幅，但因憂慮企業估值可能過高，美股30日受挫收低。

道瓊工業指數上週五終場下跌179.09點，或0.37%，收在48892.47點；標準普爾500指數下跌29.98點，或0.43%，收在6939.03點；以科技股為主的那斯達克指數下跌223.30點，或0.94%，收在23461.82點；費城半導體指數下跌321.917點，或3.87%，收在7998.473點。

台股1月30日電子、金融和傳統產業股同步走弱，加權指數收在32063.75點，下跌472.52點。台股連兩天放量拉回修正，上週仍上漲102.24點，1月累計上漲達3100.15點。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股短線漲太多，即是最大的壓力。台股近期走勢與國際股市趨向一致，由於上週已連續兩天拉回近千點，本週台股即便跟跌，跌勢也可能較輕，甚至將來還有機會補漲。

農曆年封關將屆，蔡明翰認為，台股趨勢往上，但連續假期風險仍須考慮。若投資人持股8成，封關前可考慮先減碼；但低持股者可抱股過年。本週持續觀察美國重量級公司財報公布。

蔡明翰指出，在看好AI市場前景下，台積電獲利不斷創高，台股高點也不預設立場。目前台股短線漲多，自然有修正的壓力，短線資金因長假前獲利了結或轉進其他類股輪動，落後補漲族群不限於科技股，面板、塑化、鋼鐵股都有表現機會。（編輯：張良知）1150201