台股封關價量背離？罕見行情年後能開紅盤嗎 阮慕驊點名一指標族群

台股蛇年封關前這一周表現可謂「猛打賞」，接連3天漲勢驚人，11日是農曆新年前台股最後交易日，終場收在33605點，創下史上新高；近日，不少投資人最熱門的話題就是要不要抱股過年。如今，台股展開史上第二長的11天休市，財經專家阮慕驊在臉書以「台股年假後必須補量」為題分析，長假前量縮可以接受，但開紅盤後就不能再一直「價量背離」。​

阮慕驊今（12）日在貼文中盤點，台股封關日衝上33,605點，創下歷史新高，本周僅3個交易日就大漲1800多點，另外蛇年大漲超過萬點（10080點），漲幅43%，雙創歷史紀錄，這種行情十分罕見，股民可說躬逢其盛。這種行情讓他想到1990年台股首次站上萬點的盛況，但如今台股已有全面的質量變化，不可同日而語。

台股蛇年封關成績亮眼 台積電目標價升至2500元

臉書財經粉專「股人阿勳」也盤點蛇年封關成績單，指大盤以創新高的33,605點華麗謝幕外，台積電（2330）打破第一季淡季魔咒，刷新1920元新天價外，外資看好AI需求，將目標價一舉調升至2500元。他也提到，每位股民平均約賺進232萬元，可謂寫下近20年來最強勁的封關行情。

阮慕驊則分析，短期行情呈現的是一種「價量背離」的型態，長假前量縮可接受，但開紅盤後就不能再一直價量背離。他提到，台股封關日當晚美股小跌，記憶體股則再次全面噴發，美光、新帝等都大漲10%；若漲勢於春節期間再起，那開紅盤記憶體股又有得看了。

阮慕驊也提到，另外能源基建股基內瑞克大漲18%，成為標普500最亮眼個股，這突顯了在人工智慧（AI）大撒幣下，能源基建成了當紅炸子雞。「今年科技巨頭CSP股價苦哈哈，但能源和基建笑呵呵，不知這些公司誰能笑到最後。」

