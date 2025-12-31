台股封關全年上漲5928.5點 以28963.6點創收盤新高

（中央社記者張建中台北31日電）台股今天封關，在台積電創新天價領軍下，加權指數開高走高，終場上漲256.47點，收在28963.6點，創下史上最高封關指數的紀錄，成交值新台幣5361.07億元。台股今天盤中最高攻至29009.81點，累計12月上漲1337.12點，第4季上漲3143.06點，全年上漲5928.5點，年漲幅達25.73%。

台積電今天收在1550元，創下新天價，上漲30元，市值攀高至40.19兆元，貢獻大盤約240點。台積電今年累計上漲475元，漲幅達44.18%，市值增加12.31兆元，貢獻大盤3813點，為推升台股創高的主要動能。

鴻海、聯發科、台達電和廣達等權值同步收漲；此外，記憶體和矽光子族群也都有強勁表現，包括晶豪科、宜鼎、十銓、上詮和光焱等多檔攻上漲停，帶動電子類股指數上漲1.33%。

傳統產業股多數收跌，其中，玻璃類股指數下跌1.43%，表現疲弱。塑膠類股在南亞尾盤急拉翻紅，台塑和台化跌勢收斂下，類股指數翻揚上漲1.16%，表現相對強勢。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，台灣是主要受惠者，企業基本面強勁，是推升今年台股強漲的主要動力。在AI基礎建設需求依然熱絡下，AI族群仍將是未來市場主流。（編輯：張良知）1141231