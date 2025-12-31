台股封關再寫驚奇！今年市值攀至94.41兆元

▲台北股市今（31）日迎來2025年封關日，最高一度衝至28978點，再創新高點，也因此總市值攀升至新台幣94.41兆元。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（31）日迎來2025年封關日，最高一度衝至28978點，再創新高點，也因此總市值攀升至新台幣94.41兆元，這樣算下來，今年平均每位股民帳面獲利約149.7萬元。

台北股市今日盤中衝至28978.6點，帶動上市公司總市值來到94.41兆元，台積電也突破40兆元大關。

而台股市值去年封關為73.89兆元，今年大幅增加20.52兆元，以證交所截至11月底統計的投資人開戶數約1,371.42萬人估算，平均每位投資人今年在這波多頭行情中，帳面獲利約149.7萬元。

廣告 廣告

權王台積電2024年底以1075元封關，今（2025）年則挑戰新天價1550元，大漲了44%，若股東從年初抱到年底，等於一張股票帳面上價值多出了整整47.5萬元，若以今年最低價時的780元計算，今年4月川普對等關稅谷底有「抄底」的投資人，一張帳面多賺了63萬元以上。

台積電市值方面也表現驚人，以新高價1550元計算，市值已來到將近40.2兆元之高，較去年底時的27.8兆元，一年來市值增加將近12.4兆元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電盤中衝1550元新天價、市值突破40兆元關卡 今年狂增12兆元

Fed會議紀錄打消降息預期、美股全數收黑 台股開盤上漲16點

半導體里程碑 台積電官網更新「一行字」！宣告2奈米時代來臨