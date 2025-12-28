台股封關前內資主導 台積電法說會推升明年元月行情

（中央社記者吳家豪台北28日電）耶誕節後美股交投清淡，道瓊、標普500與那斯達克指數均小跌結束連5紅。法人分析，台股受惠於內資主導與權值股表現，封關前有機會挑戰新高點，台積電將於明年1月15日舉行法人說明會，有助推升元月行情。

美股道瓊工業指數26日終場下跌20.19點，或0.04%，收在48710.97點；標準普爾500指數下跌2.11點，或0.03%，收在6929.94點；以科技股為主的那斯達克指數下跌20.21點，或0.09%，收在23593.10點；費城半導體指數上漲3.273點，或0.05%，收在7207.641點。

台股26日受惠於台積電重返1500元整數大關，加上銅概念股與印刷電路板（PCB）族群漲勢帶動，加權指數盤中觸及28590.91點，創歷史新高，終場收在28556.02點，同步寫下收盤新紀錄，上漲184.04點，漲幅0.65%。

三大法人26日合計買超台股98.82億元，其中，自營商買超65.86億元，投信賣超50.76億元；外資及陸資買超83.72億元，終止連2賣。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，根據歷史統計，12月下半月至隔年1月上半月美股與台股易漲難跌，通常會有耶誕行情與元月效應。台股受惠於內資主導與權值股表現，行情依然穩健，預期新的一年開始，外資資金將重新流入權值股，推升大盤表現。

黎方國指出，市場預估台積電2025年稅後純益將達1.5至1.6兆元，占台股整體獲利超過1/3，且2026年1月15日舉行的法說會預計將上修資本支出與2026年展望，有助推升台股元月行情。

黎方國指出，1月舉行的美國消費性電子展（CES）為科技業年度盛會，人工智慧（AI）在消費端如智慧眼鏡、機器人、電腦和手機的實際應用落地情況，將決定電子股續航力。

展望2026年布局重點，他提出2A2T策略，可關注輝達（NVIDIA）為主的AI相關供應鏈，以及預計2026年將推出摺疊手機的蘋果（Apple）概念股；另外也可留意台積電（TSMC）與張量處理器（TPU）概念股。（編輯：張良知）1141228