台股封關前再創新高 北富銀總座郭倍廷：台股榮景起碼還有2、3年

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股封關前再創高，台北富邦銀行總經理郭倍廷表示，台股今年表現強勁主要來自AI相關供應鏈蓬勃發展，並看好AI應用熱潮將支撐台股未來2、3年的榮景；他也提到，美國聯準會持續降息與國際貿易談判將是明年兩大變數，北富銀將透過優化存款結構與深耕財富管理，抵銷降息對利差的衝擊。

郭倍廷昨出席台北富邦銀行與臺灣高等檢察署「可疑交易分析機制」合作簽約儀式記者會。受訪時他表示，台灣今年出口成績亮眼，股市也表現強勁，主要是AI相關供應鏈蓬勃，漲跌大多聚焦在相關類股。

展望明年，他認為，AI仍有不少應用面尚待開發，因此相關供應鏈熱度起碼還有2、3年的光景，因此對明年股市不會太悲觀，仍可望維持一段榮景。

展望2026年銀行業務發展，郭倍廷指出，最大的變數還是來自於美元進入降息循環，以及各國的貿易談判持續進行等大環境的影響，「降息可能是必定的」，因此銀行將在利息收入與手續費收入之間，盡量取得更好的平衡，以降低利率環境變動對獲利結構的衝擊。降息對銀行收入面的主要影響在於對存款利差不利，因此策略上將採取「擴大活存比」，並提高活存中證券戶、薪轉戶等客群比重。

但郭倍廷也指出，降息對於債券投資部位的利差是有正面影響，所以在一正一負的影響下，如何將負面影響降到最低，並將外幣債券利率部位做最好的配置，是最重要的。

此外，由於台灣民間財富累積程度優於預期，北富銀將藉由去年上線的新版行動銀行，優化數位服務與實體通路的串接，強化財富管理與保險商品的服務量能，以手續費收入的增長補足利息收入的缺口。#

