台股封關前暴衝 大盤直攻3萬3 台積電再創1850新高

（財經中心／綜合報導）台股昨日收盤創史上第10大漲點，今（10）日開盤漲35.09點，以32439.71點開出，隨後漲幅擴大逾500點，指數攻上33047.38點，再刷新高，，在封關日前一天達陣3萬3。權值股全數勁揚。台積電（2330）漲35元報1850元，再刷歷史新高；聯發科（2454）漲10元報1840元；鴻海（2317）漲1元報219.5元；台達電（2308）漲20元報1200元。

圖／台股今（10）日大開盤漲逾400點，台積電再刷1850元天價。（TVBS 提供）

台股9日加權指數收32404.62點，漲621.70點或1.96%，總成交值6494.35億元。 三大法人買超361.51億元，其中外資買超247.69億元，投信、自營商分別買超7.05億元及買超106.78億元。三大法人賣超張數前五大為群創、力積電、燿華、友達、台玻。

科技股激勵 美股連續2交易日收漲

美股部分，受到科技股激勵，美股四大指數週一收漲，市場信心明顯回升，輝達上漲 2.5%，為標普500提供最強支撐，甲骨文（Oracle）大漲 9.6%，創下去年 9 月以來最大單日漲幅。台積電ADR上漲1.88%，收在355.41美元。

廣告 廣告

道瓊工業指數上漲20.20點或0.04%，收在50135.87點；標普500指數上漲32.52點或0.47%，收在6964.82點；那斯達克指數上漲207.46點或0.90%，收在23238.67點；費城半導體指數上漲113.96點或1.42%，收在8162.58點。

所有資訊內容僅供參考用途，不構成任何投資建議

本文由《TVBS新聞網》授權提供

更多引新聞報導

快訊／立委高金素梅住處與辦公室遭搜索 北檢證實依法辦案中

春節兒童急診高峰 臺北醫院提醒三大就醫警訊別輕忽

太子集團50億資產遭扣！4大神獸超跑現身 33輛名車公開拍賣

信義區工地驚險意外！工人12樓摔落 意識清楚送醫

