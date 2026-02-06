台股封關前最後提示！3大關鍵日曝光 錯過恐痛失行情

財經中心／余國棟報導

2月農曆春節，台股將於2/11封關，為了讓投資人掌握全球趨勢，永豐金證券統整第一季必看事件，提醒股民不錯過關鍵轉折：1.美股科技七巨頭的財報公布；2. 美國非農與美國CPI通膨兩大總經指標公布；3.FOMC的3月會議都必須留意。02/11美國CPI通膨數據、02/25NVIDIA財報公布、03/17–03/18聯準會FOMC會議。

證交所統計顯示，元月截至1/16外資在集中市場累計買超逾新台幣251億元，尤其在AI先進製程需求確認滿載後，單週買超更衝上565億元。在國際資金正高度集中於技術領先的晶圓代工與先進封裝供應鏈，半導體族群成為投資人心目中資產配置的重要樞紐之一，也是市場長期追蹤的主題。

廣告 廣告

投資人常面臨「看好趨勢卻不知如何選股」的困境，永豐金證券「豐存股」平台推出「半導體巨星主題標籤」，透過由上而下的選股邏輯，協助投資人鎖定關鍵核心。目前平台篩選出22檔台股標的（含15檔個股與7檔ETF），提供用戶快速篩選產業邏輯的存股名單；此外，更推出其他關連主題供投資人探索，包含：AI伺服器、智慧機器人與光速通訊等。投資人若不想錯過產業輪動的投資機會，透過永豐金證券「豐存股」定期定額，把進場節奏交給紀律，以分批布局降低單筆追高焦慮，讓資產隨著產業成長脈動穩健累積。

正逢新春將至，紅包文化也走向更貼近生活的數位轉型，特推出的「股票禮品卡」將送禮心意從「一次花掉」轉為「慢慢長大」，收禮者透過指定連結或輸入序號登入，即可把投資金存入豐存股帳戶，從小額存股開始參與市場，讓祝福不只停留在當下，更有機會隨時間放大。比起傳統現金紅包，送出一份「會增值的心意」，更像是把對家人的期盼交給時間與複利，讓財富傳承在日常中自然發生。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

又一檔矽光子妖股被抓去關 它遭列處置今起一路關到3/3！

台股盤前／美股又崩拖累！台指期夜盤翻黑142點 台股開盤恐續面臨壓力

一邊怕修正一邊怕踏空 這檔採「攻守雙打」解法跟上行情！

半導體輪動還沒完！它今年規模飆升8成 居台股成長之冠

