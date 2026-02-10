台股封關前火力全開 收盤衝33072點創新高

台北市 / 綜合報導

台股明(11)日就要封關了，今(10)日表現依舊強勁，收在33072點、創新高。而台積電強勢領漲，開高走高之外，收在1880元也創新天價。對於是否抱股過年投資人各有規劃，而展望後市，分析師認為台股還有望衝高，但也提醒市場多變，過年期間可以研究趨勢、多留意市況。

過新年換新鈔，春節氣氛越來越濃，台股也讓投資人很有感，10日很多人感受到薪鈔力量，薪水的薪，因為有被動薪水紅包，台股10號以32439點開出，收在最高點33072點創新高，漲668點漲幅超過2%，綜觀盤面紅通通，而且多頭齊攻，其中台積電強勢領漲，開高走高之外，收在1880元也創新天價，鴻海聯發科等權值股同步收漲，推升整體電子類股指數上揚，也成為大盤創高的動能。

民眾說：「根據台股回測的歷史，大概有7成都是上漲的機率，所以我會選擇抱股過年。」民眾說：「就要封關了，我現在把它賣掉，大賺一筆，我還可以包紅包，我還可以買很多東西。」如何布局投資人各有規劃。

11日封關日，投資界大多樂觀有信心，而12到22日休市後，23日恢復交易，投資人希望，馬年能續開紅盤，股市分析師陳石輝說：「台積電既然能夠領頭的話，當然我們的大盤，我認為高點還不在這裡，還不只在這裡，(未來)要面對就是財報，整個年報，這個時候如果說，你是位階比較高的，這個時候如果說你EPS趕不上的話，其實基本上會被做調節。」

分析師解析金馬年股市看俏，半導體之外，低軌衛星機器人題材也受矚目，但也提醒市場多變，過年期間研究趨勢留意市況，為新的一年做好準備。

