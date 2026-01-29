台股封關前該怎麼操作？專家示警「見2訊號」先停利：同題材別追最飆股

台股近期連日創高，市場熱度持續升溫，有「冠軍操盤手」之稱的楊雲翔在臉書發文指出，封關前這段時間，水位暫時不會主動降下來。原因很單純，資金動能還在，而且這個月本來就是市場資金相對活絡的時點。從技術面來看，月線、季線持續翻揚，指數雖然強，但其實是貼著均線往上走，並不是脫離均線太遠的失控狀態。

針對市場憂心融資水位偏高，楊雲翔認為，如果是在賺錢效應下的融資，性質跟弱勢盤裡的追高融資並不一樣。近期也可以看到外資賣壓有卡住的跡象，當內資持續推、外資不再倒，大盤反而容易加速走高。以這樣的結構來看，封關前的行情仍偏正向，水位自然會維持在偏高的位置。

在選股策略上，楊雲翔強調「高檔不是不能做，關鍵在選股」。原則一直都很清楚，題材要夠熱、產業關聯性要強，最好是修正後再發動，或剛突破前高重新創高的型態，這種位置反而比較沒有壓力。同一個題材裡，也不會去追最飆的那一檔，而是找基本面有支撐、評價相對合理的標的。

話鋒一轉，楊雲翔提到，最近很多人都在做記憶體，短線當然有操作空間，但現階段重心會放在比較不受消費端影響的方向，例如封測、高階需求或先進封裝。這一塊的需求主要來自AI伺服器與雲端資本支出，和PC、消費性電子的循環連動度相對低，成長的可視性也比較高。CPO這條線近期轉強，但整體評價普遍不低，所以更需要挑位置、挑角色。重點不是題材有沒有，而是誰真的站在供應鏈核心、成長能不能跟得上。

賣出有策略 楊雲翔：重點在於有進有退

楊雲翔表示，低軌衛星在台灣是長線題材沒錯，但越熱門的族群，越需要回到基本面與股本結構來看。股本小、毛利結構好，又能吃到實際需求的，市場才會願意給彈性。如果同時具備AI與衛星應用的設備或製程重疊性，想像空間自然會更完整。

在賣出節奏方面，楊雲翔提到，若碰到前高過不去、出現明顯爆量轉弱，短線就會先停利。但停利不是結束，如果後面回到季線附近整理完成，再重新轉強，一樣可以再進來。重點在於有進有退，而不是一路抱著不動。盤勢強的時候可以積極，但積極不等於亂衝。只要站在主流題材上，基本面、評價與位階顧好，剩下的就是耐心與紀律。

