台股封關前量縮震盪！法人：市場信心仍在 維持核心持股區間操作

【記者呂承哲／台北報導】台股於春節前延續整理格局，上週加權指數回檔0.88%，低點一度測試31000點關卡，量能同步降溫。不過，相較美股財報季震盪，台股展現明顯抗跌力道，顯示本土資金信心仍在。永豐投顧認為，短線雖受節前法人調節影響，但AI長線投資邏輯未變，盤勢屬高檔震盪而非轉空。本週指數區間預估落在30500點至32000點，操作以區間因應為宜。

台股上週下跌280.83點，收在31782.92點，成交量明顯萎縮，五日均量降至7375億元，顯示市場觀望氣氛升溫。櫃買市場同步轉弱，單週下跌3.34%，收在290.72點，量縮格局下修正幅度相對加劇。整體來看，節前整理屬市場預期內反應，並非系統性風險升高。

觀察國際股市，美股正值財報季，但利多反應鈍化，甚至出現「利多不漲、利空大跌」的疲態，市場風險偏好短線降溫。不過台股在國際股市重挫時表現相對穩定，週五甚至拉出尾盤，反映本土投資人對基本面與中長線趨勢仍具信心。

類股表現呈現明顯分歧，資金轉向防禦性族群，金融股上漲1.2%，成為盤面撐盤主力。反觀原物料相關族群受銅價與油價回落影響，電器電纜、塑膠與油電類股跌勢明顯。半導體族群則出現兩樣情，記憶體波動劇烈、跌幅偏重，IC設計族群相對抗跌，顯示資金仍偏好具中長期成長題材的次產業。

資金面方面，集中市場外資單週賣超1085億元，自營商同步調節，但投信持續站在買方，顯示外資避險調整之際，本土法人承接力道仍在。櫃買市場則由外資回補，三大法人合計買超，融資餘額同步下降，有助籌碼結構轉為健康。

投資策略上，節前震盪屬多頭減速而非趨勢反轉。即便美股波動加劇，AI投資主軸仍未動搖，Alphabet宣布2026年資本支出大幅上調，再次強化AI長期需求能見度。操作上建議維持核心持股，指數接近區間上緣可部分獲利了結，回測30500點附近則可分批布局具基本面支撐與AI題材的標的，以區間操作因應節前行情。

