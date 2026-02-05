台股封關前 法人推這1檔有含金的高股息ETF

【記者柯安聰台北報導】下周三（2/11）就是馬年封關日了！隨著封關進入最後倒數，相較於科技類股在AI浪潮推升下，已累積顯著漲幅，估值處於相對高位，金融類股目前基期相對較低，且年後有望迎接落後補漲空間，觀察證交所編製的金融指數數據，金融類股封關後5天的上漲機率為90%，封關後10天、20天及60天的上漲機率皆為80%。國泰投信表示，國泰永續高股息（00878）具備約3成金融股，有望捕捉這波年後「金融開紅盤」效應，協助投資人在開春之際搶占獲利先機，且基金將在2/26日除息，投資人把握最後買進日前持續買進累積單位數，有望為資產搭建避風港，安心過新年。



國泰永續高股息基金經理人江宇騰表示，00878一舉為投資人打包「電、金、傳」三大產業商機，截止至2025年底，00878為全台受益人數最多的高股息型ETF，深受逾175萬投資人青睞的核心在於其「進可攻、退可守」的資產結構，觀察最新持股產業分布，AI相關電子產業佔比超過4成，在科技多頭行情中也能參與上漲契機，同時，金融類股佔比約3成，可作為資金避風港，傳統產業則維持約1成權重，近期00878還有除息話題，除息日為2/26，最後買進日為2/25，近期台股波動放大之際，有興趣參與除息的投資人別錯過。



江宇騰指出，台股市場交投情緒轉趨謹慎，台股波動加劇，投資人多面臨「抱股過年」或「現金入袋」的兩難抉擇；需要留意的是，春節長假期間國際金融市場仍持續運行，無論是美國發布經濟數據、聯準會政策風向或海外科技龍頭的股價波動，皆可能影響年後台股開盤情勢。近期宣布收益分配期前公告的國泰永續高股息，選股邏輯不僅重視企業獲利能力，也會考量企業的永續經營條件，不過份倚重單一產業，有望降低封關期間受國際市場動盪造成的波動風險；



國泰投信ETF研究團隊分析，展望2026年台灣整體經濟表現，基本面仍維持向上格局，國發會提出今年GDP的基準預測為4.11%，優於主計總處先前預估的3.54%，再加上民間消費振興、公共支出擴大、民間投資成長等政策效益，有機會額外挹注0.45%經濟成長，進而將今年GDP目標上調至4.56%，在經濟成長動能強勁、企業獲利看升的背景下，台股長線樂觀，建議投資人不要揣測短線低點，應採取「定期定額」及「逢低加碼」方式持續配置。（自立電子報2026/2/5）