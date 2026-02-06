台股封關前6百點狂震！00981A零股爆量衝主動ETF第一名

股市配圖。廖瑞祥攝



台股封關期上演大怒神，美科技股拖累，早盤暴跌600點，一度失守31200點，盤中跌勢收斂。儘管盤面震盪，但身處在「大 AI 時代」，長線趨勢向上格局不變，因此投資人大舉以零股逢低搶進，其中，主動統一台股增長(00981A)因月線有撐，零股成交爆量居主動式ETF第一名。

據統一投信官網，00981A前十大持股為：台積電、奇鋐、台光電、群聯、智邦、台達電、健策、旺矽、緯穎、台燿，可以看出大多聚焦半導體、散熱、記憶體、網通、PCB等AI供應鏈大廠。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，國際雲端業者資本支出穩定成長，台股AI供應鏈成長幅度大，且獲利持續成長，投資聚焦2026年產業成長趨勢，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈。

選股部分，陳釧瑤看好：先進製程（廠務／設備／封裝）、HVDC（高壓直流）機櫃電源模組／電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL／PCB材料新規格、光纖等。同時關注進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料與被動元件等產業。

