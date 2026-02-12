台股封關創新高！中信證券邀PS女孩 4據點同步「財富應援」
台股衝破3萬3千點，昨日封關收紅，中國信託證券今（12）日特別選在求財吉時，邀請中信啦啦隊Pasion Sisters擔任「開運大使」，在中國信託證券北部分公司據點發放限量「開運福袋」，陪伴投資人歡樂迎接新的一年、延續好運氣勢！
本次新春活動於中國信託證券北部4個營業據點（南港經紀部、忠孝、松江、三重）同步展開，南港經紀部由「少鹽」與「維尼」坐鎮應援。
忠孝分公司由「衣宸」與「桃子」迎接貴客；松江分公司邀集「瑄」與「莎莎」攜手送祝福。
三重分公司則由「沛婕」與「芊芊」擔任開運大使，8位人氣啦啦隊親手送出象徵好運的限量開運福袋，將祝福傳遞給現場民眾。
中國信託證券提到，本次活動的核心亮點為精心製作的「開運財氣袋」，其中「馬上發財水」象徵財源滾滾、遇水則發；「亮點金錢母」代表財富生生不息，為個人財庫增添新動能。
「好運來春聯」則以獨家設計祝福家戶平安、財氣亨通，藉由三樣開運小物，為投資人傳遞「馬上有錢」的吉祥寓意，也期待透過女孩們的熱情應援，讓每位到訪民眾都能提前感受到新春熱鬧氛圍、在馬年搶占先機。
此外，為了讓這份祝福得以延續至馬年開市，中國信託證券亦安排於台股開市日（2月23日）至2月26日，凡前往中國信託證券全台10個分公司營業據點，都能領取本活動發放的「開運財氣袋」（各據點數量有限），祝福民眾在新的一年延續好運、喜獲豐收。
中國信託證券幫你補財氣 民眾排隊等與Passion Sisters合照領「開運財氣袋」
台股昨天封關休市，但中國信託證券特別策劃「中國信託證券 x 啦啦隊女孩，給你補財氣！」活動，選在今（12）天中午12點，在北市四大營業據點同步舉辦，吸引不少上班族與粉絲排隊，等著領開運小物，並與啦啦隊女孩們合照。
