台股封關創紀錄市值3兆美元 躍升全球第8

[Newtalk新聞] 台美關稅談判15％且不疊加，此外，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨今（12）日發布民調指出，台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意；此外，有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。 74.1%民眾認為應該盡快審議台美關稅談判結果。 圖：民進黨提供 民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今上午召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會。吳崢表示，台美關稅談判達成15％不疊加，與日韓等主要競爭國家相同的結果，有高達61.0％民眾認為滿意，僅有24.8％不滿意；交叉分析後，多數縣市皆有超過六成民眾滿意談判結果，尤其台北市與高屏，分別有65.3％、66.3％的高滿意度。此外，20-29歲民眾有高達66.6％滿意關稅結果。 民眾對於台美關稅談判結果滿意度。 圖：民進黨提供 此外，民調也詢問，「台美關稅談判結果，包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳統產業關稅平均減少約10％，請問您認為這樣的談判結果，對台灣傳統業者的出口有沒有幫助？」結果顯示，有高達70.0％民眾認為有幫助，僅20.8％認為沒幫助。

