台股封關創紀錄市值3兆美元 躍升全球第8
台股蛇年封關日演出大驚奇，加權指數昨11日終場大漲532.74點，以33605.71點創下歷史新高紀錄。回顧整個蛇年，台股累計狂飆超過萬點，漲幅高達42.85%，市值更衝上3.161兆美元，成功超越德國，躍升為全球第8大股市，展現極強的韌性與吸金能力。
蛇年封關當日，市場情緒高昂，大盤一路走揚，加權指數收在33605.71點，漲幅1.61%，總成交值達6961.26億元。統計顯示，台股在蛇年期間共上漲10080.3點，這場「萬點大行情」讓台灣在全球資本市場的地位顯著提升。
根據 Market CapWatch 統計，在全球前10大股市排名中，台灣目前以約3.161兆美元的市值位居全球第8，緊追在法國之後，並領先傳統經濟強權德國與瑞士。目前全球前10大股市依序為：美國、中國、日本、英國、印度、加拿大、法國、台灣、德國、瑞士。
隨著蛇年完美收官，台股也將進入史上最長封關期。根據證交所公告，2026年春節期間，台股將連續休市11天。2月11日為最後交易日，2月12日及13日僅辦理交割結算，市場將一路休市至2月23日才迎來馬年首個交易日。投資人需留意長假期間的國際情勢變化，準備迎接開紅盤行情。
中國持續對台灰色地帶襲擾並遂行軍事施壓。國防部今天（12日）公布，自昨（11日）上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機17架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有14架次軍機逾越台海中線，進入我北部、西南及東南部空域。根據國防部公布的示意圖顯示，昨上午8時40分至10時35分，偵獲主戰機
迎接金馬年9天春節連假，不論是要外出走春或返鄉團聚，麥當勞 APP 自 2 月 13 日下午2點起至2月19日，推出期間限定「好運開跑 一馬當先」刮刮樂。活動期間，麥當勞APP會員每日皆可參加 1 次，天天可玩且中獎率百分之百！陪伴顧客共享假期美味驚喜。
[Newtalk新聞] 台美關稅談判15％且不疊加，此外，台美對等貿易協定有望本週正式簽署。對此，民進黨今（12）日發布民調指出，台灣民眾對於關稅談判結果高達61.0％滿意；此外，有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。 74.1%民眾認為應該盡快審議台美關稅談判結果。 圖：民進黨提供 民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢今上午召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會。吳崢表示，台美關稅談判達成15％不疊加，與日韓等主要競爭國家相同的結果，有高達61.0％民眾認為滿意，僅有24.8％不滿意；交叉分析後，多數縣市皆有超過六成民眾滿意談判結果，尤其台北市與高屏，分別有65.3％、66.3％的高滿意度。此外，20-29歲民眾有高達66.6％滿意關稅結果。 民眾對於台美關稅談判結果滿意度。 圖：民進黨提供 此外，民調也詢問，「台美關稅談判結果，包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳統產業關稅平均減少約10％，請問您認為這樣的談判結果，對台灣傳統業者的出口有沒有幫助？」結果顯示，有高達70.0％民眾認為有幫助，僅20.8％認為沒幫助。
日前台美關稅談判達成15％不疊加成果，民進黨今（12日）由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，高達61.0％滿意，更有74.1％民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過五成贊成儘速審議。
台股ETF熱度持續飆升，投資人越來越多。根據集保戶股權分散最新統計，截至2月6日，台股ETF總檔數已來到83檔，受益人數單周大增超過35萬人，總人數衝上1260多萬人，連續3周創新高。光是今年以來的增加人數就已經超過43萬人，「買ETF存台股」已成為市場主流。
陳孟賢出道12年昨晚（2╱10）首辦生日見面會，手握2檔節目，登上跨年與尾牙舞台，直播帶貨也創下單場150萬亮眼成績的他感性表示：「這一路的收穫，來自大家的支持與陪伴，讓我更有勇氣不斷挑戰自己。」為感謝團隊，他發出6位數年終獎金，並規劃年後赴北海道旅遊，「希望大家放鬆後，能更有能量繼續打拼」。
花蓮縣吉安鄉今天（12日）清晨發生一起死亡車禍，一名張姓女子（70歲）騎車要到田裡工作，行經知卡宣大道三段、永興四街口時，從外側車道切至至內側車道準備左轉，遭後方吳姓男子（73歲）駕駛的自小客車撞上，張女被撞飛受重創，經急救仍不治。
嘉義地檢署偵辦嘉義縣大埔鄉公所多項工程弊案，今（12）日偵查終結，依違反貪污治罪條例及相關罪嫌，將大埔鄉吳姓鄉長及多名公務員、民意代表與廠商提起公訴，並建請法院續押禁見。（龐清廉報導） 嘉義地檢
日籍女星米倉涼子，因去年被檢方查獲住處疑似有毒品、吸食器等線索，被依《麻藥取締法》函送法辦，直到今年1月30日才確定獲不起訴處分。神隱8個月之久，米倉涼子終於現身活動，一度哽咽、眼泛淚光。
民進黨台中市議員已完成參選登記，而民眾黨也預計在農曆年後開始展開評估清水梧棲沙鹿及南屯等選區提名作業，不過，這兩區有民眾黨友好的現任市議員，外界好奇民眾黨真的會提名?民眾黨中市黨部主委陳清龍表示，2位議員雖友好，但並未加入民眾黨，而民眾黨需要發展及壯大，因此只要有黨員表達參選意願，民眾黨就需依提名辦
經過在中國市場多年野蠻生長後，美國公司花花公子（Playboy）想要重新梳理在中國市場的業務版圖，「貼標賺快錢」的時代已經過去了。
大宇國際證券投資顧問負責人張宇明，因在YouTube直播中多次批評同業分析師郭哲榮的經營模式涉及「詐騙」，遭郭哲榮提訴妨害名譽、加重誹謗及損害信用等罪嫌。士林地檢署偵查終結，認為張宇明的言論雖用語偏頗尖銳，但涉及投資者權益保護等公共利益，屬於憲法保障言論自由的範疇，裁定不起訴處分。
香港媒體引述知情人士報導，美中元首有望在4月初舉行的雙邊會晤中，將去年達成的貿易休戰協議延長最多一年。
（記者郭亘芸／新北報導）過年上金山拜財神，對許多人來說，是一年之中最踏實的一次「許願」。今年金山財神廟慈善會攜 […]
營收在2025年創下歷史次高的聚和（6509），2026年衝刺高端生物緩衝劑等三大事核心事業，在訂單能見度良好的情況之下，2026年一月即繳成長近16％的佳績，由於聚和的營運成長動能，主力來自高端生物緩衝劑，因此，聚和位於屏東科學園區的承租土地，預定2026年3月動土，主攻生產高端生物緩衝劑的聚和屏科廠，將在2027年底完工、2028年開始量產，加入營收貢獻的行列。