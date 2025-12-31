台股封關創紀錄 全年大漲5928點 每位股民大賺149萬





台股封關創紀錄，今年全年大漲5928點，改寫歷年最大漲點記錄，不僅指數也衝上29000點，再寫歷史新高。市值也來到94.41兆元，平均每位股民帳面獲利約149萬元。最大功臣護國神山台積電表現也不遑多讓，不僅在封關日創下1550元新高價，整體市值也衝破40兆元大關。

去年台股封關時，上市公司總市值約73.89兆元，今年在台積電強勢助攻下，整體市值暴衝至94.36兆元，若以證交所統計，截至11月底投資人開戶數約1371萬人估算，平均每位股民帳面獲利約149元，扣除台積電，平均股民實際獲利約59萬。

護國神山台積電今年則是大漲475元，漲幅達44.18%，貢獻大盤指數3813點，雖不如去年482元優異，但也是非凡表現，市值部分則來到將近40.2兆元，較去年底時的27.8兆元，增加將近12.4兆。完美詮釋「拉回即是買點、睏霸數錢」的最佳表率。

